Flyers jsou jednu výhru od postupu! Ducks nasázeli Oilers šest gólů

23. dubna 7:28Jan Šlapáček
V noci na čtvrtek měla zámořská NHL na programu tři zápasy. Jakých výsledků jsme se dočkali?
Flyers po dvou vítězstvích na ledě Pittsburghu nepolevili, odehráli další velmi dobré utkání a dokráčeli ke třetí výhře v sérii. Penguins se dokázali v úvodní části dostat do vedení, po výbuchu v prostřední třetině ale museli dotahovat dvoubrankové manko, což se jim nepovedlo. Philadelphia v závěrečných minutách ještě dvakrát udeřila a dokráčela k výhře 5:2. Výborný výkon podal znovu Dan Vladař, tentokrát si připsal devětadvacet úspěšných zákroků.
První zápletku dostala série mezi Edmontonem a Anaheimem. Ducks si průběh utkání pořádně zkomplikovali, když přišli o dvoubrankové vedení, v závěru třetí třetiny se ale štěstí přiklonilo na jejich stranu a nakonec vyhráli 6:4. Oilers v tomto zápase doplatili na nedůslednou práci v obranném pásmu, nejistý výkon podal i Connor Ingram.
Jako poslední se dohrál zápas v Minnesotě, kde se po atraktivním průběhu rozhodlo až ve druhém prodloužení. V něm byl kvůli vyhození puku do hlediště vyloučen Danila Jurov a tenhle prohřešek v 93. minutě potrestal šikovnou tečí Wyatt Johnston. Dallas vyhrál 4:3 a raduje se ze druhého vítězství v sérii.
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins
5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Stav série: 3:0
Branky a nahrávky
26. Zegras (Drysdale, Martone), 30. Ristolainen (Juulsen, Couturier), 32. Seeler (Juulsen, Couturier), 53. Cates (Zegras, Drysdale), 59. Tippett – 5. Malkin (Rust, Crosby), 50. E. Karlsson (Rakell, Novak).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 31 | Přesilová hra: 2/3 – 2/5 | Trestné minuty: 26 – 22
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Stuart Skinner (PIT) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:01
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Sean Couturier (PHI) - 0+2
2. Trevor Zegras (PHI) - 1+1
3. Rasmus Ristolainen (PHI) - 1+0
Edmonton Oilers - Anaheim Ducks
4:6 (1:1, 2:3, 1:2)
Stav série: 1:1
Branky a nahrávky
9. Draisaitl (Podkolzin, Walman), 32. Murphy (Draisaitl, K. Kapanen), 38. Hyman (Ekholm, Nugent-Hopkins), 54. Samanski (Roslovic, Savoie) – 13. C. Gauthier (Killorn), 23. Trouba (LaCombe, Terry), 26. Killorn (C. Gauthier, LaCombe), 36. Poehling (Killorn), 56. C. Gauthier, 59. Poehling (LaCombe).
Statistika
Střely na bránu: 37 – 28 | Přesilová hra: 0/4 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Ingram (EDM) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 59:15
Lukáš Dostál (ANA) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 59:20
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 59:20
Tři hvězdy utkání
1. Cutter Gauthier (ANA) - 2+1
2. Alex Killorn (ANA) - 1+2
3. Joshua Samanski (EDM) - 1+0
Minnesota Wild - Dallas Stars
3:4pp. (1:2, 2:0, 0:1 - 0:0, 0:1)
Stav série: 1:2
Branky a nahrávky
19. M. Johansson (Brink), 25. Eriksson Ek (Boldy, Q. Hughes), 38. McCarron (N. Foligno, Brodin) – 2. Rantanen (J. Robertson, Duchene), 14. J. Robertson (Duchene), 51. Duchene (Rantanen, W. Johnston), 93. W. Johnston (Heiskanen, J. Robertson).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 36 | Přesilová hra: 1/7 – 3/8 | Trestné minuty: 18 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 92:10
Jake Oettinger (DAL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 92:10
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:52
Tři hvězdy utkání
1. Wyatt Johnston (DAL) - 1+1
2. Matt Duchene (DAL) - 1+2
3. Joel Eriksson Ek (MIN) - 1+0