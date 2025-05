Flyers představili Toccheta! Začíná něco velkého, věří Brière

Rick Tocchet se oficiálně vrátil domů. Philadelphia Flyers v pátek představila 61letého bývalého útočníka jako svého nového hlavního trenéra, čímž uzavřeli symbolický kruh návratem jedné z nejrespektovanějších postav v historii klubu. Generální manažer Danny Brière označil příchod trenéra za dlouhodobé řešení pro lavičku Flyers. Podle dostupných informací Tocchet podepsal pětiletou smlouvu v hodnotě 25 milionů dolarů.

„Je to velký den pro Flyers,“ prohlásil Brière. „Rick je přesně ten typ učitele a komunikátora, kterého naše organizace potřebuje. Byl mým mentorem, když jsem začínal jako hráč, a teď věřím, že tu roli převezme i pro naši mladou generaci.“

Tocchet, který odehrál v dresu Flyers přes deset sezón a stal se mezi fanoušky legendou díky své houževnatosti a vůli, znovu oblékl oranžovou a černou. Na ledě nasbíral přes 500 bodů a více než 1800 trestných minut, později si připsal dva Stanley Cupy jako asistent v Pittsburghu a trenérské zkušenosti sbíral i v Tampě Bay, Arizoně nebo naposledy ve Vancouveru.

„Když jsem dnes vstoupil zpět do této haly, bylo to silné. Tohle město a fanoušci — to je jedinečné. To, co reprezentuje zdejší hokej, chci přenést na led i do kabiny,“ řekl Tocchet. „Vášeň, zodpovědnost, srdce — to je náš základ.“

Philadelphia vstupuje do další fáze své přestavby. Po několika slabých sezonách a neúčasti v play-off od roku 2020 je klub připravený na nový začátek. Tocchet přebírá tým, který sice v minulé sezoně pod vedením Johna Tortorelly překvapil bojovností, ale závěr ročníku nezvládl a vedení se rozhodlo pro změnu. Flyers mají solidní základ mladých hráčů, dostatek výběrů na draftu i prostor pod platovým stropem a Brière s prezidentem Keithem Jonesem věří, že právě teď je čas zasadit nový kámen do základů budoucnosti.

„Tenhle tým má potenciál. Máme prostor na platovém stropu, máme mladé hráče, máme drafty. Je to jedna z nejatraktivnějších trenérských pozic v lize,“ řekl Tocchet, který měl podle zákulisních zpráv nabídky i od jiných týmů, ale dal přednost návratu do Philadelphie.

Brière uvedl, že při rozhodování o jmenování nového trenéra konzultoval s řadou bývalých Tocchetových svěřenců a spolupracovníků. „Co se opakovalo, byla úcta, kterou u hráčů má. Dává jim prostor, naslouchá jim. Buduje vztahy. A to dnes hodně znamená.“

Tocchet má za úkol nejen posunout výkony mladého kádru, ale i nastavit novou kulturu v klubu. „Hráči dnes potřebují důvěru, komunikaci a bezpečí. Tohle už není diktát. Je to týmová práce,“ poznamenal.

O cílech mluvil opatrně, ale sebevědomě: „Směr, kterým se klub ubírá, se mi líbí. Máme na čem stavět. Mým úkolem je z těch hráčů dostat maximum.“

