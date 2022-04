Flyers prožívají jednu z nejhorších sezon a už vyhlíží její konec. Prosadí se mládí?

Poprvé od ročníku 1993/1994 se stane, že Philadelphia bude podruhé za sebou chybět v play-off. Slavný tým z Pensylvánie se letos trápí jako málokdy předtím. Ve čtyřiasedmdesáti zápasech si připsal pouhých 23 výher a celkových 57 bodů. Letci jsou momentálně po Montrealu, Arizoně a Seattlu čtvrtým nejhorším mužstvem sezony.

Philadelphia v loňské základní části vyhrála pětadvacetkrát, ale to se dlouhodobá fáze soutěže hrála jen na 56 utkání. Nejhorším výsledkem tohoto celku v klasickém systému základní části je ročník 2006/2007, ve kterém Flyers uspěli dvaadvacetkrát a uhráli 56 bodů.

Menší počet výher Letců můžeme datovat do úplných prvopočátků jejich už více než padesátileté anabáze v NHL. V sezoně 1969/1970, kdy základní část trvala 76 duelů, brali oranžovo-černí výhru jen v sedmnácti případech. Tehdy vyválčili 58 bodů, poněvadž čtyřiadvacetkrát remizovali.

Ať už zbytek letošní části dopadne jakkoliv, je jisté, že Philadelphia prožívá jednu ze svých nejhorších sezon v historii klubu. Jindy dost výrazný celek v tomto období viditelně pokulhává.

Před začátkem letošní sezony rozhodně máloco nasvědčovalo tomu, že by se toto mohlo stát. Podle zámořských expertů Letci sympaticky posílili. Z Columbusu přišel výměnou za Jakuba Voráčka útočník Cam Atkinson. Obranné řady vyztužili Rasmus Ristolainen, Ryan Ellis a Keith Yandle. Cartera Harta mezi třemi tyčemi doplnil Martin Jones.

Po relativně slibném začátku se vše začalo rozpadat. Na marodce se objevovala klíčová jména a výkony mužstva šly dolů. Zhruba v polovině listopadu na tým dopadla těžká deka, která vyvrcholila deseti porážkami v řadě. Neuspokojivé výsledky odnesl kouč Alain Vigneault.

Jenže zlepšení přišlo jen krátkodobé. Mezi 31. prosincem a 26. lednem Flyers padli třináctkrát za sebou. Snad až kilometry od Pensylvánie byly slyšet padající kameny v celé organizaci, když Philadelphia přemohla Los Angeles v prodloužení. Přestože to tehdy směrem k postupu do play-off už de facto nic neřešilo, reálně hrozilo, že by se série proher mohla neustále natahovat.

Nový trenér Mike Yeo v dlouhodobém horizontu Philadelphii nezvedl. Před koncem přestupního období navíc mužstvo opustil kapitán Claude Giroux, jenž vyrazil bojovat o Stanley Cup na Floridu. V závěru sezony se vedení týmu rozhodlo dát příležitost mladším hráčům.

V předešlém utkání, ve kterém Philadelphia podlehla Rangers 0:4, se v brankovišti objevil Felix Sandström. Pětadvacetiletý Švéd si zapsal svůj druhý start v NHL v kariéře. Úplné začátky v nejlepší hokejové lize světa prožívají i Jegor Zamula, Bobby Brink, Noah Cates, Ronnie Attard či Tanner Laczynski.

Je rozhodně sympatické, že mladí hráči dostávají prostor. Ostatně co jiného Philadelphii před koncem tolik nepovedeného ročníku zbývá? Otázkou zůstává, jaké změny přinese příští sezona.

Vedení klubu si musí přes léto vše pečlivě vyhodnotit. I přes v průběhu sezony početnou marodku by bylo alibistické říct, že se nic neděje. Do úplné přestavby se Flyers těžko pustí, poněvadž klíčoví hráči mají až na výjimky podepsáno minimálně do příští sezony.

Philadelphii do konce ročníku čeká ještě osm duelů. V noci ze soboty na neděli bude hrát s Buffalem, se kterým se utká i o den později. Zlepší si po debaklu 2:9 ve Washingtonu a neoslnivému výkonu proti Rangers náladu?

