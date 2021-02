Flyers se po pauze vrací do akce proti Ranges, Bruins doma vyzvou Devils

Noc ze čtvrtka na pátek přinese devět utkání NHL, z toho hned pět začne od jedné hodiny ranní. Po dlouhé pauze vynucené koronavirem se do akce vrací Philadelphia, jako první její formu prověří New York Rangers. Čeští fanoušci budou svou pozornost směřovat zejména na zápasy Bostonu a San Jose, Bruins hrají s Devils a Sharks na ledě Blues. Program uzavře souboj Anaheimu a Minnesoty od čtvrté hodiny ranní.

1:00 Boston Bruins - New Jersey Devils

Boston od začátku sezony šlape jako dobře namazaný stroj a je právem řazen mezi favority na Stanley Cup. S 22 body vede Boston svou Východní divizi, naposledy sice prohrál 2:4 na ledě Islanders, předtím však vyhrál pět utkání v řadě. New Jersey zatím odehráli o čtyři zápasy méně než Boston a na kontě mají o deset bodů méně. Devils nedávno dlouho stáli kvůli tomu, že byl celý tým v izolaci, hned své první utkání po 17 dnech ale zvládli a hned vyhráli 5:2 na ledě Rangers.

1:00 Columbus Blue Jackets - Nashville Predators

Columbus zatím s probíhající sezonou nemůže být spokojený, v sedmnácti zápasech vydoloval jen osmnáct bodů a v tabulce Centrální divize je až pátý, přičemž má odehráno více zápasů než většina konkurentů. Poslední dvě utkání Jackets prohráli, proti Nashvillu už by rozhodně chtěli zvítězit. Predators jsou na tom totiž dokonce ještě o něco hůře, s pouhými dvanácti pody v patnácti zápasech jsou v divizi předposlední a prohráli čtyři z posledních pěti utkání.

1:00 Philadelphia Flyers - New York Rangers

Philadelphia zatím prožívá dobrou sezonu, s osmnácti body ze třinácti zápasů je ve Východní divizi třetí a zatím plní své ambice postupu do play-off. Philadelphia se vrací do kolotoče zápasů po vynucené pauze kvůli koronaviru, takže je otázkou, jak na tom bude. Naposledy Flyers hráli 7. února, kdy porazili 7:4 Washington. Rangers sice žádnou podobnou pauzu nezažili, ale formu nemají dobrou, poslední čtyři zápasy prohráli. V tabulce jsou Newyorčané sedmí s pouhými jedenácti body.

1:00 Pittsburgh Penguins - New York Islanders

Pittsburgh má k dispozici velmi zkušený tým, ten ale zatím nehraje podle představ, což vyvrcholilo i v odchod generálního manažera Jima Rutherforda, kterého nahradil Ron Hextall, bývalý brankář velkého rivala Philadelphie. Penguins ještě sezonu předčasně balit nemusí, s patnácti body jsou těsně za příčkami play-off na pátém místě. Islanders jsou na tom ale přeci jen lépe, s devatenácti body jsou ve Východní divizi druzí. Poslední tři zápasy Newyorčané vyhráli.

1:00 Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators

Jediným dnešním zápasem v rámci kanadské Severní divize bude souboj dvou týmů z opačných konců tabulky Tornta a Ottawy. Maple Leafs jsou na tom po sedmnácti zápasech skvěle, mají 26 bodů a naposledy se dokázali vzpamatovat po dvou porážkách v řadě, když porazili 2:1 právě Ottawu. Senators odehráli ještě o zápas víc než Leafs, mají však pouze devět bodů. V posledních zápasech ale přeci jen vykazují jisté náznaky zlepšení, dvě z posledních tří utkání vyhráli, z toho jednou uspěli i v Torontu - 6:5 v prodloužení.

1:00 Washington Capitals - Buffalo Sabres

Zkušený tým Washingtonu by rád ještě jednou před blížící se výměnou generací zaútočil na Stanley Cup. První metu je samozřejmě postup do play-off z těžké Východní divize. To zatím Capitals vychází, se sedmnácti body jsou čtvrtí. Naposledy dokázal Washington ukončit sérii čtyř porážek v řadě vítězstvím 3:1 v Pittsburghu. Buffalo na postup do play-off pomýšlet nemůže, z posledního místa divize na něj ztrácí už sedm bodů. Čtyři z posledních pěti utkání Sabres prohráli.

2:00 St. Louis Blues - San Jose Sharks

St. Louis jsou velmi ambiciózním týmem, který by rád po dvou letech opět zaútočil na Stanley Cup a zatím to vypadá, že jeho cíl by mohl být založen na reálném základě, Blues jsou totiž s dvaceti body na druhém místě Západní divize. St. Louis má konečně za sebou sedmizápasovou šňůru, kdy hrálo jen a pouze proti Arizoně - připsalo si tři výhry a čtyři porážky. San Jose neprožívá dobrou sezonu, se třinácti body je v divizi předposlední a pro play-off se s ním moc nepočítá. Naposledy Sharks dokázali vyválčit domácí vítězství 3:2 nad Ahaheimem,

3:00 Arizona Coyotes - Los Angeles Kings

Arizona je jedním z dosavadních příjemných překvapení sezony. Klub, který v posledních letech často zametal ve spodních patrech tabulky, potvrzuje svůj vzestup z minulé sezony a bude bojovat o play-off, momentálně je s šestnácti body v Západní divizi čtvrtý. Los Angeles také není ze hry o postup do vyřazovacích bojů venku, a to i přesto, že je v divizi až šesté. Na kontě má ale třinácti bodů a odehrálo o zápas méně než Arizona. Poslední dva zápasy Kings vyhráli, třikrát za sebou se jim ještě v tomto ročníku vyhrát nepovedlo.

4:00 Anaheilm Ducks - Minnesota Wild

Anaheim je v této sezoně považován za ultra defenzivní tým. V šestnácti zápasech Ducks vstřelili jen 32 branek, ale drží je kvalitní defenziva, s patnácti body okupují v Západní divizi páté místo tabulky. Posledních sedm zápasů Ducks střídají pravidelně výhry a prohry, pokud bude trend pokračovat, nad Minnesotou v noci vyhrají. Wild jsou na tom o tři body hůře než Anaheim, ale odehráli o čtyři utkání méně. Ještě nedávno Minnesota dlouho stála kvůli covidu, do akce se vrátila porážkou 0:4 od Los Angeles. Pokud by ale dnes dokázala vyhrát, mohla by se odpoutat od posledního místa v divizi.

