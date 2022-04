Flyers se pokusí napravit ostudnou porážku, Los Angeles si chce upevnit pozici pro play-off

Po divoké středě, během které se hrálo hned 14 utkání, nabídne NHL tři čtvrteční duely. Na programu je souboj dvou týmů bez formy, ve hře budou ale také velmi důležité body pro kluby, které si chtějí zajistit co nejlepší umístění.

Čtvrteční plán odstartuje v jednu hodinu ráno zápasem Columbusu proti Montrealu. Ani jeden z celků není v kdovíjaké formě, do utkání půjdou oba s bilancí dvou výher z posledních pěti klání. Těžko tak hledat jednoznačného favorita, i když jsou misky vah vzhledem k postavení v tabulce lépe nakloněny pro domácí.

Poslední vzájemný zápas se odehrál 12. února, Blue Jackets tehdy vyhráli 2:1 díky gólu Patrika Laineho pouhých osm sekund před koncem třetí třetiny. Columbusu se proti Canadiens daří dlouhodobě, svěřenci kouče Larsena zvítězili už čtyřikrát za sebou.

Hodinu po půlnoci se rozeběhne také souboj Philadelphie proti Rangers. Hosté už mají jistý postup do play-off, stále však mají ambice sesadit z trůnu Metropolitní divize Carolinu, na kterou aktuálně ztrácí čtyři body. To Flyers mají zcela jiné problémy a s pouhými 57 body se krčí na samém chvostu divize. Ve středu navíc Philadelphia vyfasovala devět gólů od Washingtonu a do zápasu tak hráči nejspíš nepůjdou ve zrovna ideálním rozpoložení.

Hokejisté Los Angeles se po méně úspěšných letech tlačí ze třetího místa Pacifické divize do vyřazovací části, na záda jim ale dýchají konkurenti z Vegas a Vancouveru. Velmi důležitým tak bude i čtvrteční souboj s Coloradem.

Kings rozhodně nečeká jednoduchá práce. Avalanche vedou spolu s Floridou bodování celé ligy, parta kolem ve formě hrajícího Nathana MacKinnona bude navíc usilovat už o sedmou výhru v řadě. Hostům klid na duši rozhodně nepřidá ani pohled na vzájemná utkání, Colorado totiž nedokázali porazit ani v jednom z posledních osmi střetnutí.

Program

01:00 Columbus Blue Jackets – Montreal Canadiens

01:00 Philadelphia Flyers – New York Rangers

03:30 Colorado Avalanche – Los Angeles Kings

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+