Flyers si doma poradili s Capitals! Canadiens ukradli výhru na ledě Senators

12. března 3:55Jan Šlapáček
Noc na čtvrtek byla hodně skromná a hrálo se pouze ve dvou arénách. Jaké výsledky přinesla?
Flyers nevstoupili do utkání s Washingtonem nejlépe a po první třetině prohrávali 0:1. Od druhé části ale mířili přesně pouze domácí, kteří nakonec skórovali čtyřikrát a vyhráli jednoznačně 4:1. První hvězdou utkání byl vyhlášen Trevor Zegras, který vsítil vítězný gól.
Kanadské derby v Ottawě přineslo vyrovnanou bitvu, která nakonec skončila lépe pro hosty z Montrealu. Ti sice také po první třetině prohrávali o jednu branku, poté ale vyrovnali a v 53. minutě rozhodl o výhře ruský útočník Ivan Děmidov. Hlavní postavou duelu byl nicméně mladý brankář Jacob Fowler, jenž si na své konto připsal několik parádních zákroků.
Ottawa Senators - Montreal Canadiens
2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky
17. Batherson (B. Tkachuk, Stützle), 19. Batherson (Stützle, Giroux) – 2. Slafkovský (Děmidov, Suzuki), 38. Texier (L. Hutson, J. Evans), 53. Děmidov (Newhook, Guhle).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 57:38
Jacob Fowler (MTL) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:43
Tři hvězdy utkání
1. Jacob Fowler (MTL) - 32 zákroků
2. Drake Batherson (OTT) - 2+0
3. Ivan Děmidov (MTL) - 1+1
Philadelphia Flyers - Washington Capitals
4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky
25. Konecny (Sanheim, Bump), 33. Zegras (Tippett, Grundström), 48. Drysdale (Cates, York), 59. Tippett (Dvorak, Cates) – 10. R. Leonard (Ovečkin, Dubois).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 14 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Ersson (PHI) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00
Logan Thompson (WSH) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:30
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:09
Tři hvězdy utkání
1. Trevor Zegras (PHI) - 1+0
2. Travis Konecny (PHI) - 1+0
3. Samuel Ersson (PHI) - 21 zákroků