Flyers vyhráli i na ledě New Jersey. Columbus dal devět gólů Buffalu

Flyers potvrdili formu i na ledě divizního rivala a proti New Jersey vyhráli 3:2 po prodloužení. Velký debakl schytalo v noci Buffalo, které s Columbusem prohrálo 4:9.

BOSTON BRUINS - MINNESOTA WILD

3:4pp. (2:1, 0:0, 1:2 - 0:1)

Minnesota uspěla v prodloužení

Dramatické utkání v Bostonu se rozhodovalo až v prodloužení, kde druhý bod vystřelil Minnesotě Kirill Kaprizov. Domácí ale úplně smutnit nemusí, protože vyrovnali až v 59. minutě. Dvakrát se v zápase trefil David Pastrňák.

Branky a nahrávky

12. Pastrňák (Beecher), 20. Pastrňák (Zacha, J. van Riemsdyk), 59. Marchand (Geekie, McAvoy) – 8. M. Johansson (Goligoski, F. Gaudreau), 54. Kaprizov (Middleton, Faber), 56. Hartman (Rossi, Faber), 63. Kaprizov (Eriksson Ek).

Statistika

Střely na bránu: 43 – 30 | Přesilová hra: 1/3 – 1/1 | Trestné minuty: 14 – 28



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 62:07

Marc-Andre Fleury (MIN) – 40 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,0 %, odchytal 62:54



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 2+0, +2 účast, 11 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:41

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:07

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 5, čas na ledě 08:39



Tři hvězdy utkání

1. Marc-Andre Fleury (MIN) - 40 zákroků

2. David Pastrňák (BOS) - 2+0

3. Ryan Hartman (MIN) - 1+0

BUFFALO SABRES - COLUMBUS BLUE JACKETS

4:9 (1:3, 1:4, 2:2)

Buffalo schytalo pořádný výprask

Columbus v dnešním zápase byl nevídaně produktivní a dokázal svému soupeři nasázet hned devět gólů a v závěru utkání útočil na pomyslnou desítku. Další velká výsledková rána pro Sabres...

Branky a nahrávky

1. Dahlin (Cozens, Mittelstadt), 39. Okposo (Mittelstadt, V. Olofsson), 43. T. Thompson (Dahlin, Tuch), 48. Cozens (Benson, Mittelstadt) – 11. Danforth (Fantilli), 15. Fantilli (J. Gaudreau, Provorov), 20. Marčenko (J. Gaudreau, Werenski), 28. Marčenko (Činachov, Peeke), 28. Marčenko (Činachov, Provorov), 29. Gudbranson (Texier, Kuraly), 33. Kuraly (Texier, Gaunce), 49. Sillinger (Werenski, K. Johnson), 51. K. Johnson (Sillinger, Bemström).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 34 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Devon Levi (BUF) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 27:37

Ukko-Pekka Luukkonen – 11 zákroků, 5 OG, úspěšnost 68,8 %, odchytal 32:12

Daniil Tarasov (CBJ) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Zach Werenski (CBJ) - 0+2

2. Johnny Gaudreau (CBJ) - 1+2

3. Kirill Marčenko (CBJ) - 3+0

CAROLINA HURRICANES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

6:3 (1:1, 3:0, 2:2)

Výborný výkon Hurricanes

Carolina byla v tomto zápase lepším týmem a zaslouženě dokráčela k vítězství 6:3. Pohled na výsledek mohl být ze strany Hurricanes ještě lepší, nicméně si nechali dát v závěru dva góly.

Branky a nahrávky

11. Svečnikov (Skjei, S. Aho II), 25. J. Staal (Fast, Martinook), 31. Kotkaniemi (Chatfield, Bunting), 33. Bunting (S. Aho II, Burns), 41. Jarvis (Bunting, S. Aho II), 45. Skjei – 14. W. Carrier (McNabb, Howden), 59. Hague (Stone, Eichel), 60. W. Carrier (Howden, Amadio).

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 33 | Přesilová hra: 3/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Pjotr Kočetkov (CAR) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:54

Logan Thompson (VGK) – 22 zákroků, 6 OG, úspěšnost 78,6 %, odchytal 44:44

Jiří Patera (VGK) – 10 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 15:12



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 14:11

Jiří Patera (VGK) – 10 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 15:12



Tři hvězdy utkání

1. Michael Bunting (CAR) – 1+2

2. Pjotr Kočetkov (CAR) – 30 zákroků

3. Sebastian Aho (CAR) – 0+3

NEW JERSEY DEVILS - PHILADELPHIA FLYERS

2:3pp. (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)

Flyers potvrdili formu

Flyers dokázali potvrdit svoji formu z posledních zápasů a vyhráli i na ledě divizního soupeře. Zápas v New Jersey došel do prodloužení, které rozhodl Owen Tippett.

Branky a nahrávky

15. M. McLeod (Bastian, Lazar), 23. Bratt (Hischier, J. Hughes) – 22. Poehling (Farabee), 29. Poehling (Konecny, Sanheim), 64. Tippett.

Statistika

Střely na bránu: 26 – 26 | Přesilová hra: 1/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 63:10

Samuel Ersson (PHI) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 62:53



Česká a slovenská stopa

Vítek Vaněček (NJD) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 63:10

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:25

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:14



Tři hvězdy utkání

1. Owen Tippett (PHI) - 1+0

2. Ryan Poehling (PHI) - 2+0

3. Michael McLeod (NJD) - 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - ST. LOUIS BLUES

6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Tampa si s chutí zastřílela

Tampa o svém vítězství rozhodla již v první třetině, kterou třemi góly naprosto ovládla a položila stavební kámen pro zisk dvou bodů. Nakonec Lightning vyhráli jednoznačně 6:1.

Branky a nahrávky

3. Eyssimont (Jeannot, H. Fleury), 18. Motte (Sheary, Stamkos), 20. Kučerov (Point, Paul), 22. Kučerov (Perbix, Paul), 33. H. Fleury (Stamkos, Hagel), 48. Paul (Stamkos, Hedman) – 56. Faulk (Neighbours, Hayes).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 23 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00

Jordan Binnington (STL) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 32:13

Joel Hofer (STL) – 9 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 27:47



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 7, čas na ledě 19:04



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) - 28 zákroků

2. Nikita Kučerov (TBL) - 2+0

3. Haydn Fleury (TBL) - 1+1

TORONTO MAPLE LEAFS - NEW YORK RANGERS

2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Rangers na ledě Toronto nezaváhali

Rangers potvrdili své postavení v tabulce a po skvělém výkonu slaví vítězství na ledě Toronta. Za Maple Leafs se trefil pouze dvakrát Auston Matthews, zatímco Rangers se prosadili hned pětkrát.

Branky a nahrávky

28. Matthews (Rielly, Bertuzzi), 42. Matthews (McCabe, W. Nylander) – 27. Zibanejad (Wheeler, Kreider), 30. Lafrenière (Brodzinski, E. Gustafsson), 49. Schneider (E. Gustafsson, Wheeler), 56. Panarin (E. Gustafsson, Trocheck), 57. Zibanejad (Wheeler, R. Lindgren).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 36 | Přesilová hra: 0/0 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 0



Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (TOR) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 58:47

Igor Šesťorkin (NYR) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:22



Tři hvězdy utkání

1. Erik Gustafsson (NYR) - 0+3

2. Auston Matthews (TOR) - 2+0

3. Blake Wheeler (NYR) - 0+3

NEW YORK ISLANDERS - EDMONTON OILERS

3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Islanders otočili zápas s Oilers

Edmonton se v zápase brzy dostal do vedení, z jeho strany to ale bylo všechno. Islanders třemi góly ve druhé třetině výsledek otočili a nakonec zápas dovedli do vítězného konce.

Branky a nahrávky

23. Lee (Palmieri, Barzal), 32. Horvat (Nelson, Dobson), 35. Holmström (Pageau) – 2. Draisaitl (Foegele, Ekholm).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 31 | Přesilová hra: 2/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 59:57

Stuart Skinner (EDM) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 57:53



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Ilja Sorokin (NYI) - 30 zákroků

2. Bo Horvat (NYI) - 1+0

3. Simon Holmström (NYI) - 1+0

NASHVILLE PREDATORS - VANCOUVER CANUCKS

2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Vancouver si poradil

Canucks odehráli velmi dobré utkání, dokonce vyhnali Jusse Sarose z branky a vyhráli přesvědčivě 5:2. Predators dneska nebyli ve své kůži.

Branky a nahrávky

35. Lauzon (Evangelista, Novak), 60. Glass (Co. Smith) – 17. E. Pettersson (Michejev, P. Suter), 18. Aman, 35. Höglander (Q. Hughes, Hronek), 36. P. Suter (Michejev, E. Pettersson), 42. Blueger (Q. Hughes).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 26 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 40:51

Kevin Lankinen (NSH) – 11 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 18:44

Casey DeSmith (VAN) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+1, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:08



Tři hvězdy utkání

1. Casey DeSmith (VAN) - 26 zákroků

2. Nils Höglander (VAN) - 1+0

3. Nils Aman (VAN) - 1+0

CHICAGO BLACKHAWKS - COLORADO AVALANCHE

3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Mrázek dovedl Chicago k vítězství

Skvělý Petr Mrázek ničil střelce Avalanche a Chicago dokázalo vytěžit ze zápasu naprosté maximum. O výhře Blackhawks rozhodl ve třetí třetině Tyler Johnson.

Branky a nahrávky

8. Donato (Zajcev, Bedard), 13. Reichel (Bedard, Donato), 49. T. Johnson (N. Foligno, Zajcev) – 10. Ničuškin (Drouin, MacKinnon), 12. Ničuškin (Rantanen, Malinski).

Statistika

Střely na bránu: 22 – 37 | Přesilová hra: 1/6 – 2/3 | Trestné minuty: 16 – 32



Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 59:52

Alexandar Georgijev (COL) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 58:15



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 59:52



Tři hvězdy utkání

1. Ryan Donato (CHI) - 1+1

2. Petr Mrázek (CHI) - 35 zákroků

3. Connor Bedard (CHI) - 0+2

ARIZONA COYOTES - OTTAWA SENATORS

4:3 (0:3, 1:0, 3:0)

Velký obrat Coyotes

Ottawa v úvodní třetině podala skvělý výkon a dostala se do tříbrankového vedení. Po třetím gólu se do branky Coyotes dostal Karel Vejmelka a začal velký obrat. Arizona po skvělé třetí třetině nakonec vyhrála 4:3.

Branky a nahrávky

35. McBain (L. Cooley, Carcone), 50. Moser (Maccelli, Dumba), 50. Keller (Stecher), 57. Carcone (McBain, Carcone) – 5. Crookshank (Zub, Sanderson), 14. Norris (Sanderson, Stützle), 15. Kubalík (Brännström).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 15 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Ingram (ARI) – 3 zákroků, 6 OG, úspěšnost 50,0 %, odchytal 14:19

Karel Vejmelka (ARI) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 45:41

Joonas Korpisalo (OTT) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 58:20



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (OTT) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:27

Jiří Smejkal (OTT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:17

Karel Vejmelka (ARI) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 45:41



Tři hvězdy utkání

1. Jack McBain (ARI) - 1+1

2. Michael Kesselring (ARI) - 1+0

3. Karel Vejmelka (ARI) - 16 zákroků

SAN JOSE SHARKS - LOS ANGELES KINGS

1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Rittich vychytal vítězství

David Rittich dostal poprvé šanci v brance Los Angeles a málem se hned dočkal i čistého konta, když ho překonal MacDonald až v 59. minutě. Kings ovládli souboj o Kalifornii a vyhráli 4:1.

Branky a nahrávky

59. MacDonald (Labanc, Zadina) – 18. Kopitar (Kaliyev, Fiala), 25. Moore (Fiala, Danault), 26. Laferriere (Spence, Kopitar), 59. Lewis (Lizotte).

Statistika

Střely na bránu: 16 – 39 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kähkönen (SJS) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 59:01

David Rittich (LAK) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Zadina (SJS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:34

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:23

David Rittich (LAK) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Anže Kopitar (LAK) - 1+1

2. Kevin Fiala (LAK) - 0+2

3. Trevor Moore (LAK) - 1+0

