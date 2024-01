Foligno odměněn za dobrou práci. Chicago mu nadělilo dalších devět milionů

Nick Foligno přišel v létě do Chicaga proto, aby byl mentorem pro mladé jádro týmu. Svou práci dělá dobře, navíc přidává solidní produktivitu. Blackhawks se tak rozhodli odměnit ho novou smlouvou.

Foligno podepsal v pátek s Chicagem dvouletou smlouvu na 9 milionů dolarů. Její průměrná roční hodnota činí 4,5 milionu dolarů a začne platit od příští sezóny.

„Je skvělý,“ řekl o něm trenér Blackhawks Luke Richardson. „Věděli jsme, že to tak bude, takže jsem opravdu nadšený, že prodloužil. Jeho spoluhráči jsou rádi také. Je na všech schůzkách, je slyšet v kabině i na ledě. Je pro nás obrovská vzpruha, že je tu s námi.“

Šestatřicetiletý útočník, který je se zlomeným prstem na levé ruce na listině zraněných hráčů, má v této sezoně na kontě 17 bodů (8 gólů, 9 asistencí) ve 39 zápasech. Richardson uvedl, že co se Folignova návratu týče, je v rámci týdnů.

„Nick je skvělý chlapík, který je oblíbený v šatně,“ dodal obránce Blackhawks Seth Jones, který byl v letech 2016-21 Folignovým spoluhráčem v Columbusu. „Je to skvělý vůdce, skvělý člověk, umí skvěle mluvit a ví, jak komunikovat se staršími i mladšími kluky, aby nás všechny stmelil. Snaží se, aby všichni táhli za jeden provaz.“

Foligno podepsal s Chicagem loni na konci června roční smlouvu na 4 miliony dolarů den poté, co byl získán v rámci výměny s Bostonem spolu s útočníkem Taylorem Hallem.

„Vliv, který už Nick v tak krátké době na náš tým má, je důkazem jeho pracovní morálky a odhodlání pomáhat hráčům kolem sebe," řekl generální manažer Blackhawks Kyle Davidson. „Tvrdá práce na ledě, energie, kterou přináší každý zápas, a jeho všestrannost, díky níž může hrát v každé situaci, jsou obrovským přínosem. Jeho vůdčí schopnosti na ledě i mimo něj jsou zásadní pro to, co budujeme, a my jsme rádi, že bude náš tým i nadále posouvat kupředu.“

