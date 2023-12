Forsberg ve formě! Mám skvělé spoluhráče, chválí si spolupráci s O’Reillym

Filip Forsberg za sebou má skvělý vstup do sezony. S 16 góly a 36 body v prvních 31 zápasech je lídrem týmu v podstatě ve všech ofenzivních kategoriích. Pokud si svůj současný průměr udrží po celou sezónu, skončí s více než 40 góly a téměř 100 body. Všeříkající!

Švédská hvězda momentálně vyniká v první lajně po boku Gustava Nyquista a Ryana O'Reillyho. Toto trio patří mezi ty méně nápadné, nicméně také mezi ty nejlepší.

„Hrajeme spolu opravdu dobře. Jsou to zkušení a opravdu dobří hráči a myslím, že hokej vnímáme stejně. Chceme držet puk a zbytečně s ním neplýtvat. Chceme být silní na puku a snažit se najít jeden druhého. Musím jim sklonit velkou pochvalu,“ líčil Švéd pro Daily Faceoff.

Nashville byl během působení Filipa Forsberga v Tennesee vždy tak nějak považován za švédský klub, ale v poslední době Švédové jeden po druhém mizí. Dlouholetí hráči Nashvillu Viktor Arvidsson a Mattias Ekholm byli vyměněni, pokračování se nedočkal ani Rasmus Asplund.

„Historicky jsme měli vždycky hodně Švédů a myslím, že za celou dobu, co jsem tady, jsme byli nejméně tři. V jednu chvíli jsme měli v týmu až šest Švédů, takže v poslední době určitě došlo ke změně,“ pokrčil rameny.

Celkově je v Nashvillu, který v minulé sezoně poprvé od roku 2014 nepostoupil do play off, mnoho nového. Novým trenérem je Andrew Brunette a David Poile po 26 letech předal štafetu Barrymu Trotzovi. Organizaci také kromě dlouholetého Predátora Mattiase Ekholma opustili Ryan Johansen i Matt Duchene.

„Je to pro klub čerstvý start. Během tréninkového kempu a prvních deseti zápasů to byla pro všechny zkouška. Všechno bylo nové. Trvalo několik týdnů, než jsme se do toho dostali. Posledních pár týdnů jsme hráli lépe a přišly i výsledky,“ pochvaluje si.

On sám hraje skvěle. Momentálně je v bodování ligy šestnáctý, což asi bere všema deseti. V posledních letech ho trápila zranění, navíc s Predators v tomto ročníku nikdo moc nepočítal. I tak je on sám na úrovni Jacka Eichela, Austona Matthewse či Mitche Marnera.

"Měl jsem ale dobrou podporu týmu, manželky, rodiny a podobně. To jsou věci, které hráč prostě potřebuje,“ dodal.

