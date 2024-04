Fox nachází jistotu ve střelbě. Opora Rangers přepisuje osobní maxima

Adam Fox prožívá výbornou sezónu. Z opory Rangers, která se vyjímá smyslem nalézt nečekanou nahrávku se pomalu začíná stávat střelecké eso. Již nyní přepisuje svá gólová maxima z minulých ročníků.

Adam Fox je pevnou součástí newyorských Rangers od sezóny 2019/2020, kdy se okamžitě stal velmi výraznou osobností klubu. Vypracoval se do role kličkového obránce a v letošním ročníku má průměrně přes bod na zápas. Letos už si stihl vylepšit své gólové maximum, vstřelenou branku slavil již patnáctkrát.

„Když vidíte puk několikrát v brance, získáte větší jistotu při střelbě," řekl Fox. Nejen, že se v probíhajícím ročníku trefil už patnáctkrát, jen 12 gólů vstřelil v duelech hraných od 6. ledna později, takže na stejný počet gólů, který vstřelil v kompletní loňské sezóně potřeboval letos pouze 38 odehraných zápasů.

Sebevědomí mu dodala vstřelená branka v duelu proti Montrealu, který se odehrál právě 6. ledna. Do té doby střílel na branku průměrně 1,5krát na zápas, od tohoto duelu svou frekvenci střelby šestadvacetiletý obránce zvýšil. Například v posledním duelu Rangers vystřelil na Nedeljkovice v brance Penguins hned šestkrát.

„Když máte sérii bez gólu, někdy ztratíte trochu sebedůvěry, jako byste se nikdy žádnou neměli. Pak v Montrealu využijete odraz, a pak to trochu vypadá, že puk se odráží vaším směrem. Ve Washingtonu jsem měl gól díky teči od obránce,“ popsal Američan.

Fox je zároveň šestým nejlepším střelcem mezi obránci celé soutěže, stejný počet branek mají na kontě Quinn Hughes a Thomas Harley. S 19 brankami jsou na čele této statistiky Cale Makar a Roman Josi.

„Adam hraje s pukem opravdu jistě, vyžaduje ho více a střílí mnohem více. Když máte takový talent a chytrost jako on a začnete více střílet, je to zvláštní. Když k tomu přidáte větší sebevědomí a střelecké myšlení, je to docela působivé,“ popsal jeho spoluhráč Braden Schneider.

„Jeho autorita na ledě a způsob, jakým čte hru, vidíte sami, že je velmi silný v bruslení, v rozhodování, co s pukem a výborný v pohybu, dobrá je i jeho střela a napadání,“ sdělil hlavní trenér Rangers Peter Laviolette. „V jeho hře je vidět skutečný vzestup. Je to vidět, když ho sledujete při hře. Zdá se, že je prostě víc v obraze.“

Sám americký obránce přiznal, že se pořád snaží střílet více, přiměla jej k tomu i řeč hlavního trenéra na začátku letošního ročníku. „Lavy na začátku roku řekl něco v tom smyslu, že pokud během sezóny vyšlete 100 střel, vstřelíte 10 gólů, ale pokud máte 200 střel, vstřelíte 20 gólů, takže čím více puků na bránu jde, tím lépe. Pro mě je to o tom, když se naskytne příležitost. Nechci si to nikdy vynucovat, ale rozhodně chci být hrozbou při střelbě na branku.“

New York stále bojuje o vítězství v celé základní části, aktuálně má náskok jednoho bodu před Dalllasem. Do konce základní části zbývá odehrát pouze sedm duelů.

