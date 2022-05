Fox sesazen, kdo bude králem beků? Hedman sahá po trůnu pošesté za sebou

Body střádal ještě impozantnějším tempem než loni, nakonec se Adam Fox zastavil na čísle 74 (!). Ani to ale americkému obránci nestačilo, aby se dostal mezi finálovou trojku kandidátů na Norris Trophy, slavnou cenu neobhájí. Přednost dostal trojlístek, co těžko překvapí. Fenomenální Švýcar Roman Josi, který atakoval magickou stovku a na ledě jednoduše dominoval. Kanadský zázrak Cale Makar. A kolos ze Švédska Victor Hedman, nominovaný do TOP 3 pošesté v řadě.

Jako vždy uctivý a pokorný.

Josi se svou reakcí po zveřejnění finálového tria nešokoval. "Je to ohromná pocta, že mě nominovali společně s Calem a Victorem, dvěma neuvěřitelnými hokejisty. Ohromně rád sleduji jejich hru, s chutí s nimi mezi mantinely soupeřím."

Je to přitom právě Josi, kdo platí za mírného favorita. Blýskl se 96 body, mezi zadáky nejštědřejší úrodou od roku 1992, kdy Phil Housley coby winnipežský Tryskáč zapsal o jeden zářez víc.

Třicetiletý machr navíc zlomil několik rekordů Predátorů, tak třeba vystřihl nejproduktivnější základní část v klubové historii. A to se tu teď nebavíme jen o becích, ale o všech hráčích. Ani esa typu Paula Kariyi či Filipa Forsberga nepředvedla tak parádní ročník.

.Josi vynikal na obou koncích kluziště, odmakal spoustu času, ostatně byl osmým nejvytěžovanějším bruslařem v NHL (25:33 na zápas). "Odbránil tunu náročných minut, nastupoval za každé herní situace," vypichuje nashvillský kouč John Hynes jeho defenzivní přínos.

Spoluhráči o něm mluví jako o ryzí superstar, na podzim by měl být ozdobou zápasů NHL v Praze. A možná se ještě před tím představí na mistrovství světa, sezona mu v noci na úterý skončila, Colorado postoupilo do druhého kola nejrychlejším možným způsobem.

K úspěchu Avs pomohl i Makar. A to nejen tomu čerstvému. Celou sezonu platil třiadvacetiletý rychlík, o kterém se mluví jako o novodobém Bobbym Orrovi, za klíčového muže ambiciózního celku. Exceloval především směrem dopředu, kurážnými výpady ohromně bavil.

V základní části dlouho pomýšlel na hranici 30 gólů, nakonec jich zvládl 28. Na kluziště skákal ještě častěji než Josi, s 25 minutami a 40 sekundami byl v celé soutěži šestý. V bodech (86) nestačil mezi zadáky jen na zmíněného vítěze "Norrisky" z roku 2020.

"Ta nominace mě ani v nejmenším nezaskočila, vždyť Cale je nejdynamičtějším obráncem, s jakým jsem kdy hrál a jakého jsem kdy viděl," smekl před ním spoluhráč André Burakovsky.

Makarovi jsou vyčítána občasná zaváhání při defenzivní činnosti, přesto je nejspíš tím největším konkurentem pro Josiho. A to se vší úctou k Hedmanovi, který opět ukázal, že je ve svém oboru naprostá extratřída. Vždyť mezi finalisty je pošesté za sebou!

Hedman vyhrál Norrisovu trofej v roce 2018, načež přidal dva Stanley Cupy a cenu Conna Smythe pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. Ano, na kluzišti bývá opora Blesků z Tampy hybatelem dění, nekompromisní silou, co rozhoduje mače.

"Jsem rád, že jsem mezi finalisty i po třicítce. Musím ale říct, že se s přibývajícím věkem cítím lépe a lépe. Snad to bude pokračovat," povídá Hedman. V bodování beků byl třetí (85), zazářil šesti vítěznými góly a spolu se Stevenem Stamkosem táhl obhájce stříbrného poháru.

V čase na ledě byl jednatřicetiletý "věžák" s 23 minutami jedenáctý.



Všichni tři nominovaní zastínili Foxe a ukázali, jak náramná konkurence momentálně na tomto postu panuje. Klobouk dolů!

