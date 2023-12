Frajeřina, na jakou byli Šťastný s Hejdukem krátcí. Raduje se až MacKinnon!

Nasázet za quebecké Nordiques, případně jejich nástupnický klub Colorado Avalanche, čtyři fíky za jediný večer? To se nepovedlo nikomu. Tedy až do noci na pátek, kdy Nathan MacKinnon proti Ottawě ukázal, jak v báječné formě momentálně je. Vždyť bodoval posedmnácté za sebou, čímž vyrovnal rekord aktuální sezony. Na rozdíl od série Williama Nylandera ta patřící kanadské superstar může ještě pokračovat. Dosud během ní "MacK" nastřádal 33 bodů (12+21).

"Už jsem odehrál lepší zápasy."

MacKinnon si nemyslí, že by byl jeho čerstvý výkon zase tak výjimečný. Z prostého důvodu, nedívá se jen na kolonku dosažených branek, on chce odvést vynikající práci ve všech směrech.

Navíc kvartet tref přičítá do jisté míry i přízni paní Štěstěny.

"Jeden gól jsem dal do prázdné branky, u dalšího mi zase pomohla teč od holenního chrániče," popisuje MacKinnon. "Někdy vám to tam padá samo, jindy se nadřete. Tentokrát to byl ten první případ."

V Coloradu zatím platí, že když se hraje, tahoun Avs boduje. Od začátku sezony hráli MacKinnon a spol. doma 17krát a on se pokaždé zapsal do statistik. Fanouškům tak jedině ukazuje, že si zaslouží největší peníze z celé ligy.

Víte, že si tomto ročníku vydělá 16,5 milionů dolarů hrubého? NHL kraluje i podle stropové zátěže (12,6 milionu).

Gólovou nadílkou se také zásadně zapsal do klubových dějin.

A to nejen tím, že je prvním borcem se čtyřgólovým zápasem. Vizitkou, kterou se nemůže pochlubit ani Peter Šťastný (to on má nejvíc hattricků - 16) či Milan Hejduk, jediný vítěz Richardovy trofeje v historii Nordiques/Avalanche.

Také zdolal metu 300 branek v barvách loňských vítězů Stanley Cupu, což před ním dokázali jen Hejduk (375), Šťastný (380), Michel Goulet (456) a Joe Sakic (625).

MacKinnon byl při chuti, na branku propasíroval puk celkem devětkrát, odehrál téměř 23 minut. Skvěle bruslil, těžil i z vynikající souhry se spoluhráči, v čele s Valerijem Ničuškinem (svérázný Rus bral tři asistence).

"Naši elitní hráči podali výjimečné výkony," smekl kouč Jared Bednar a nepochybně měl na mysli i nahrávajícího beka Caleho Makara (0+2), skvěle čapajícího Alexe Georgijeva (41 zákroků) a dvougólového Fina Mikka Rantanena.

Právě MacKinnonův věrný parťák nejzářivější hvězdu mače pořádně vychválil: "Předvádí ten vůbec nejlepší hokej, co jsem od něj kdy viděl. To, jak bruslí a tvoří hru? Jak se soupeřům těžko brání? Znamenité!"

Těžko nesouhlasit.

Rozporoval by to snad jen sám ctižádostivý a nikdy ne zcela spokojený perfekcionista MacKinnon.

Share on Google+