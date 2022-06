Frankie, Frankie, Frankie! Jeho zákroky byly klíčové, smekají před Francouzem

Jako byste nabourali maseratti a z garáže místo něj vytáhli ferrari. Tak působí situace v brankoviště coloradských Lavin. Spolehlivou jedničku Darcyho Kuempera totiž báječně nahradil neméně jistý Pavel Francouz a vychytal nulu proti Connoru McDavidovi, Leonu Draisaitlovi a jejich kumpánům. Mikko Rantanen, ofenzivní tahoun nadupaného mančaftu, obdivně prohodil: "Frankie zase jednou ukázal, jak je psychicky odolný a silný."

Poprvé od 9. května šel Francouz do brány od první minuty.

Proti světovým hvězdám.

Ve finále Západní konference.

A? A vedl si jako premiant! 24 zákroky jistil výhru Avs 4:0. Vypadá to jako jednoznačné skóre a snadná práce? "Za stavu 0:0 předvedl několik klíčových zákroků. A další ve chvílích, když už jsme měli náskok," klaní se před plzeňským rodákem Rantanen.

A není sám, superlativa na adresu extraligového šampiona z roku 2005 se valí ze všech stran. Zatímco z tribun se opakovaně neslo bouřlivé "Frankie, Frankie, Frankie," coloradský kouč Jared Bednar pověděl: "Byl skvělý, působil ohromně jistě."

Francouz ukázal, že navzdory nízkému vytížení zůstává zdí, o kterou se Avalanche mohou opřít. "Není to jednoduché jít takhle na plac, když jste dlouho nechytali od začátku, ale Frankie si prostě vedl výborně," podotkl Rantanen pro Denver Post.

Bývalé litvínovské opoře se podařilo navázat na solidní záskok v úvodním duelu s Edmontonem, kdy 15 zákroky pomohl k výhře. Teď si proti Oilers počínal ještě suverénněji a dál zůstává v letošním play-off stoprocentní. Čtyři představení, čtyři výhry.

Tentokrát byl dokonce zvolen první hvězdou zápasu.

"Byl jsem lehce nerzvózní, protože to byl pro nás veledůležitý zápas. Ale ohromně mi pomohlo, jak skvěle hrál náš mančaft od první minuty. To mě uklidnilo," popisoval Francouz, co na ledě v dresu Colorada prožíval.

Zatím je ve hvězdách, jestli bude jednatřicetiletý maskovaný muž chytat i příště. Svým výkonem si každopádně o důvěru řekl. A možná i nahlodal zdánlivě neochvějnou pozici zraněného Kuempera.

