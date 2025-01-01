Frederic vyhlíží životní šanci, spojí jej s hvězdami Edmontonu

25. září 13:00Adam Čuba
Zranění Zacha Hymana nutí trenéry edmontonských Oilers zamíchat útočnými řadami svého týmu pro start nové sezony NHL. Zdá se, že nepříjemný problém se vyřeší opětovným spojením Connora McDavida s Leonem Draisaitlem. Minimálně v prvních zápasech je na pravém křídle první formace doplní sedmadvacetiletý Trent Frederic.
Hyman, předpokládaný první muž pro hvězdného McDavida, bude zřejmě chybět minimálně celý říjen. Oilers tak museli jednat... Sáhli po až děsivě nebezpečné spolupráci, znovu totiž spojí zmíněného McDavida s Leonem Draisaitlem. Najednou máte v jedné formaci dva stobodové borce, v případě Draisaitla dokonce mluvíme o úřadujícím králi střelců zámořské soutěže.
Otázkou zůstávalo, kdo bude tím třetím do party. Kouč Olejářů Kris Knoblauch nyní potvrdil, že volba padla na dravce Trenta Frederica. „Ano, to je momentálně náš plán,“ řekl Knoblauch pro sportsnet.ca.
„Bez Hymana nám trošku chybí křídelník do top-six. Když budeme Leona s Connorem držet odděleně, tak máme dvě lajny, které se nám úplně nelíbí. Když je spojíme, tak vznikne lajna, která se nám rozhodně líbí, ať už tam s nimi hraje kdokoli. Uvidíme, jak si kluci sednou, začneme s Freddiem (Frederic), a potom uvidíme, můžeme tam dát ještě někoho dalšího”.
Pro sedmadvacetiletého tvrďáka to může být životní příležitost. Z pěti sezon, které strávil kompletně v NHL, se mu nejvíce zadařilo před dvěma lety v Bostonu, kdy zvládl osmnáct branek a celkem čtyřicet bodů.
Do Edmontonu zamířil Frederic v březnu po výměně s Bruins. Následně byl rodák ze St. Louis součástí cesty až do finále play off, k čemuž pomohl gólem a třemi nahrávkami.
