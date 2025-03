Frustrace v Minnesotě. Ostatní posílili, my čekáme na zázrak, stěžuje si Foligno

Marc-André Fleury odchytává poslední sezonu své legendární kariéry, Mats Zuccarello možná také míří k jejímu konci a Jared Spurgeon s Jonasem Brodinem strávili v Minnesotě většinu života. Marcus Foligno s Ryanem Hartmanem tu odehráli roky, Kirill Kaprizov není žádný zelenáč a ani zbytek sestavy už není tým mladíků, kteří by měli nekonečně času na čekání. Přesto se vedení Wild rozhodlo během přestupové uzávěrky neudělat prakticky nic.

A Foligno? Ten už nemlčí.

„Stárneme, to je realita,“ přiznal otevřeně. „Každý rok dřeme, hrajeme tvrdě, bojujeme, ale pak přijde uzávěrka přestupů a koukáme, jak se ostatní týmy posilují… a my? My dostaneme vzkaz, že naše chvíle teprve přijde. Jenže kdy?“

Wild se letos potýkají s drtivou marodkou. Kaprizov, Eriksson Ek i Brodin jsou mimo hru, což je na výsledcích znát. Od ledna patří Minnesota k nejhorším týmům ligy, střelecky tápe a play-off se vzdaluje.

Vedení ale vsadilo na trpělivost a žádné zásadní posily nepřivedlo. Generální manažer Bill Guerin argumentuje tím, že v létě konečně skončí finanční zátěž v podobě vykoupených smluv Pariseho a Sutera, což umožní větší manévrovací prostor. Jenže to hráčům, kteří dřou sezonu za sezonou, zrovna nepřidává na optimismu.

„Samozřejmě, že jsme chtěli nějaké posily. Když vidíte, jak ostatní týmy posilují, cítíte závist. Ale chápeme i Billyho pohled. Nechtěl riskovat budoucnost, protože pokud uděláte chybu, můžete toho litovat,“ řekl Foligno. „Jenže zároveň – pořád se mluví o příštím roce, ale co tenhle? Pořád máme šanci, ale potřebovali jsme pomoc. A ta nepřišla.“

Foligno, který patří k lídrům kabiny, už několikrát v sezoně držel tým pohromadě, ale i jemu dochází trpělivost. Zvlášť když vidí, jak se jeho spoluhráči každý zápas dřou do úmoru, přestože hrají v oslabené sestavě a proti týmům, které si vesele doplňují soupisku.

„Tohle už není jen o hokeji. Je to o tom, jak moc do toho dáváte a jak moc vám na tom záleží. A když vidíte, že jste na tom sami, je to frustrující,“ dodal.

Minnesota stále může zabojovat o play-off. Brodin se brzy vrátí, Kaprizov i Eriksson Ek by měli být k dispozici ještě před koncem základní části. Ale budou mít dost času, aby se dostali do formy?

„Každý si myslí, že jakmile se vrátí, všechno bude jako dřív. Ale tak to nefunguje. Když jste mimo hru týdny nebo měsíce, chvíli trvá, než se do toho dostanete. A my budeme bojovat s týmy, které jsou rozjeté na plné obrátky,“ varuje Foligno.

