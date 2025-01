Frustrovaný Slovák trčí na farmě Ďáblů: Žádat o trejd? Když to takhle půjde dál…

Umí náramné kejkle, minulý týden ohromil pětibodovou show. Jenže v AHL, proti Hartfordu. Mnohem radši než Vlčí smečku by Šimon Nemec trápil svými akcemi třeba newyorské Jezdce. Cítí, že farma je mu malá. Že má na víc, na NHL. A podobně jako před časem David Jiříček se o tom nebál promluvit. Byť do domácího, tedy slovenského tisku. I tak to vyvolalo rozruch.

„Nevybavím si dvojku draftu, co by šla ve třetí sezoně na farmu.”

„Věřím, že jsem opakovaně předvedl, že patřím do NHL.”

„Ještě je brzy žádat o trejd, ale pokud to takhle bude dál, je to věc, kterou budu potřebovat řešit.”

„Po pár zápasech v AHL přišla frustrace.”

To je pár Nemcových výroků z rozhovoru pro Šport, které převzala zámořská media.

Interpretovány byly i tak, že druhý hráč draftu roku 2022, šel na řadu hned po Juraji Slafkovském, vyhrožuje New Jersey žádostí o výměnu. A to v případě, že nebude povolán do „áčka”.

Že by to ale způsobilo humbuk v New Jersey?

GM Tom Fitzgerald nepanikaří. S Nemcem počítá. Nepochybně se mu zamlouvá, co ofenzivně laděný bek na ledě předvádí a jak se oklepal po složitém startu sezony, kdy ho poznamenalo zranění z olympijské kvalifikace.

Nemec má po 25 zápasech za Utica Comets 18 bodů!

Fitzgerald ví, že je ambiciózní rodák z Liptovského Mikuláše zklamaný, že není v NHL, ale má to svůj důvod. A slyšel ho od zkušeného funckionáře i Nemec.

Je lepší, aby hrál o patro níž, než aby vysedával na tribuně. Jeho čas přijde a chápe t o i on sám. „Musím čekat na šanci,” uvědomuje si Nemec. Otázkou je, jak trpělivý bude.

David Jiříček, draftovaný jen o čtyři fleky za ním, si řekl o přestup a dočkal se ho. Jestli si polepšil, je diskutabilní, nicméně momentálně díky příhodné souhře okolností hraje NHL.

Dokonce se teď dočkal i gólu, kdy předvedl náramný tah na branku.

Nemec také takovéhle zteče dovede. Jen je teď předvádí v AHL a kouše to nerad. Na jak dlouho?

