Galerie Gudasových úletů. Suspendován byl čtyřikrát, až na 10 zápasů, teď hrozí další stopka

13. března 16:30Tomáš Zatloukal
Bývaly časy, kdy měl Radko Gudas pověst lovce lebek. Nebezpečně hrajícího borce, který se často ocital pod drobnohledem rozhodčích i "disciplinární komise" NHL. "Připadá mi to jako hon na čarodějnice," říkal o nejdivočejším období, kdy působil český vousáč u Letců z Philadelphie, jeho táta Leo. Sám kdysi řízný hokejista. I Gudas starší ovšem postupně přišel se střízlivějšími slovy: "Radko si potřebuje začít dávat pozor" či "Musel se trochu zklidnit." Teď Gudasova pověst rabiáta ožívá po střetu s Austonem Matthewsem.
Roky byl klid.
Gudas vyzrál, stal se respektovaným plejerem, Kačeři z Anaheimu mu dokonce svěřili kapitánské céčko.
Náhle se ovšem ozvaly ozvěny minulosti.
Ne však náhodně, Gudas v poslední době pocitově přitvrdil, patrně ve snaze udělat vše možné i nemožné pro týmový úspěch. Nároďáku chtěl pomoct do semifinále olympiády tak vehementně, že svým důrazem vyřadil kanadskou modlu Sidneyho Crosbyho.
Ten mu nic nevyčítal.
Na klubové úrovni se zase pětatřicetiletý bek pokouší protlačit ze všech sil Anaheim do play-off. Čerstvé partie Ducks ukázaly jeho ohromný zápal a snad až přemotivovanost. Stačí si vybavit, jak si málem ublížil, když minul Ivana Barbaševa, nebo náraz do Matthewse.
Předcházel mu Gudasův sprint, bylo vidět, jak moc mu záleží na tom, aby kapitána torontských Maple Leafs zastavil. A přišla osudná chyba v odhadu, neférově skolil Matthewse kolenem.
A právě za špatné vyhodnocování situací, přílišné riskování a z něho plynoucí drsné fauly byl dříve opakovaně tvrdě penalizován. Na kontě má i zkraty s hokejkou.
Je to sedm let, co Gudase naposledy suspendovalo Oddělení pro bezpečnost hráčů NHL, zmíněná "disciplínárka". V roce 2019 za konflikt s Nikitou Kučerovem. Na dvě klání. Sekl ho zezadu do helmy.
Nejvyšší stopku dostal kladenský odchovanec ještě o dva roky dříve, na deset zápasů, poté co trefil holí do oblasti hlavy a krku Mathieua Perreaulta.
V roce 2016 pykal šest duelů za ilegální hit na Austona Czarnika. O pár měsíců dříve byl ostře kritizován ze všech stran, když potřetí během pouhých 16 (!) dní vyfasoval vyloučení do konce utkání.
Suspendaci poprvé zažil v roce 2015, na tři mače. To když si bezprostředně po buly počíhal na Miku Zibanejada.
Postupně si začal známý srdcař počínat opatrněji, našel balanc mezi tvrdostí a hrou na hraně. Jenže teď mu naštvaní fanoušci spílají jak v dobách, kdy byl nechvalně proslulý zákroky na hlavu. Ať vypadne z NHL, vzkazují mu.
Gudas opět musí najít zdravou rovnováhu. Tak, aby byla jeho tvrdost přínosem, ne přítěží. Nejspíš o tom bude moct přemítat pár večerů na tribuně...
Aktualizace: Bude jich maximálně pět, protože Gudas byl "disciplinárkou" vyzván k telefonickému slyšení.