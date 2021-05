Gallagher burcuje před play off: My že jsme outsiderem? Říká kdo?

Souboj, na který čeká celá Kanada. Bez nadsázky. Zatímco Toronto půjde do série jako velký favorit, Montreal může překvapit. Toronto celou divizi s přehledem vyhrálo, Montreal skončil až na posledním postupovém místě. Jako nebe a dudy působí například i rozdíl ve skóre. I tak si ale Brendan Gallagher, útočník Canadiens, myslí, že nic jasného není.

„Můžeme překvapit? A koho?“ pustil se Gallagher do novinářů poté, co byl dotázán, jestli věří v možné překvapení. „Věřím nám. Víme, co v nás je. Víme, kdo jsme. Pro někoho jsme možná outsideři, my se tak určitě necítíme.“

„Víme, co před námi stojí,“ pokračoval. „Budeme muset ukočírovat emoce. Může se stát, že to nepůjde, musíme se ale držet plánu. Každý chce hrát play off, musíme si to užít a doufat, že to vydrží co nejdéle.“

Pokud budou chtít jít Canadiens dál, budou muset zastavit dvojici Marner – Matthews. Prvně jmenovaný byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem základní části, druhý se stal nejlepším střelcem. Jejich vzájemná kombinace je smrtící.

„Určitě to bude hrát roli,“ souhlasil Gallagher. „Jestli budou v pohodě, naše šance na postup se drasticky sníží. Musíme jim to znepříjemnit. Nebudeme si hrát na to, že to není klíčový bod série. Jsou to parádní hráči, které musíme zastavit.“

Fanoušky Montrealu může těšit, že je jejich tým konečně zdravý. Gallagher chyběl v posledních 21 zápasech základní části, a to kvůli zlomenému palci. Kromě něj své zdravotní problémy dořešili i další klíčoví hráči. Price, Danault i Weber jsou připraveni.

„Máme dost široký kádr na to, abychom byli konkurenceschopní. Kromě toho máme nejlepšího brankáře světa,“ vypíchl kvality Careyho Price. „Ať už jsme si letos procházeli čímkoliv, kluci se semkli a prostě bojovali. Kabina má velký charakter.“

„Součástí této rivality už jsem devět let a vůbec to nezevšednělo. Bude to super série," věří Gallagher.

V případě šestého zápasu tohoto velkého souboje bude vpuštěno do ochozů montrealského domácího stánku s názvem Bell Centre až 2 500 fanoušků. Canadiens jsou v současné chvíli jediným kanadským týmem, jenž má v plánu pustit své příznivce do arény.

