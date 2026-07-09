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Galvas už má smlouvu s Pittsburghem. Ještě rok ale zůstane v Liberci!

9. července 23:35

Marek Hedbávný

Tři roky si musel počkat na samotný draft, smlouvy v NHL se ale dočkal bleskově: sotva po dvou týdnech si obránce Tomáš Galvas plácl na tříletém nováčkovském kontraktu s Pittsburghem.

Finanční podmínky známy nejsou, už teď je ovšem jisté, že první rok smlouvy stráví hostováním v extraligovém Liberci.

Mezitím zlepší nejen svou bídnou angličtinu. „Bude tvrdě pracovat na všech aspektech své hry, aby byl co nejlépe připravený na angažmá v zámoří," avizuje liberecký sportovní ředitel Michal Birner.

Dvacetiletý talent potřebuje navázat na průlomový ročník: ozdobil ho stříbrnou medailí na juniorském mistrovství světa a současně nominací do All-Star týmu turnaje.

Na klubové scéně se blýskl 25 body ve 39 utkáních a v květnu převzal cenu pro nejlepšího obránce Tipsport extraligy. Startoval rovněž na svém prvním seniorském šampionátu.

„Bude tvrdě pracovat na všech aspektech své hry, aby byl co nejlépe připravený na angažmá v zámoří."

Tentokrát tedy nebylo otázkou, zda bude draftovaný, ale kdy. A nakonec velmi brzy: Penguins na Galvase ukázali už ve druhém kole z celkové 54. pozice.

„Chtěl bych za celý klub Tomášovi i celé jeho rodině pogratulovat k podpisu smlouvy. Je to další velký krok v jeho kariéře a já věřím, že v budoucnu si splní sen a NHL si zahraje," vzkazuje Birner na stránkách Liberce.

Loučit se zatím nemusí.

Galvasovo tuzemské turné ještě rok potrvá.

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