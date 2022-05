Gaudreau a Tkachuk chtějí zůstat v Calgary Flames

Johnny Gaudreau zažil fantastickou sezónu, nejlepším ve svém životě. Poprvé zaznamenal v základní části přes sto bodů, přesněji úctyhodných 115 (40+75). V play-off pak za dvanáct zápasů přidal ještě dalších čtrnáct. Jenže jeho Calgary vypadlo.

Po velmi povedené základní části pasovalo pár expertů Calgary na jednoho z favoritů. Jenže Plameny nestačily na rozjetý Edmonton a vypadly.

Pár důležitým hráčům po této sezóně končí smlouvy. Brad Treliving, generální manažer, tak bude mít co dělat, aby to postavil minimálně stejně dobře jako loni.

‚‚Chceme, aby Johnny zůstal členem týmu. Je jím od začátku své kariéry. Má předpoklady na to, aby byl nejlepším hráčem historie klubu,‘‘ naznačil Treliving.

Pokud by Gaudreau dostal smlouvu na více let, zajisté by se porval s Iginlou o nejproduktivnějšího hráče klubu. V tuhle chvíli na něj ztrácí 486 bodů.

Johnny Gaudreau sám konstatoval, že by rád zůstal v týmu, který ho v roce 2011 draftoval. A že s ním má v plánu vyhrát Stanley Cup. Záleží však také na agentovi a nové nabídnuté smlouvě.

‚‚Jsem tu už jedenáct let. Calgary nevyhrálo Stanley Cup od roku 1989, a tak si myslím, že by bylo nádherné to prolomit. O poháru sním celý život a Calgary je skvělé místo k tomu, kde bych to chtěl zažít,‘‘ řekl osmadvacetiletý americký hokejista.

‚‚Jsem si jistý, že mi sousedé celé roky odhrabovali z chodníku sníh, jen abych zůstal. Ať jdu kamkoliv, lidé ve městě mě milují. Je to skvělý pocit. Je to přesně něco, co chcete slyšet. Vědět, že vás lidé z města chtějí ve svém týmu. Miluju to,‘‘ dodal Gaudreau.

Společně s Johnnym zažil brilantní sezónu také jeho parťák Matthew Tkachuk. Tomu však také končí smlouva. I on by ale rád zůstal: ‚‚Chtěl bych dlouhodobý kontrakt, miluju to tady. Vyrůstal jsem tu. Mám rád ty chvíle, kdy za vámi přijdou lidé, mluví s vámi o sportu a o tom, co pro ně znamenáte. O tom, že je tým dělá šťastnými.‘‘

Uvidíme, co generální manažer týmu dokáže vykouzlit a zdali udrží úderné duo pohromadě.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

