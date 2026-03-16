Gentlemani na ledě: Poslední trofej pro Kopitara, nebo triumf dravého mládí?

1. května 14:00David Zlomek
NHL odhalila trojici finalistů na Lady Byng Trophy, ocenění pro hokejové gentlemany, kteří dokážou skloubit herní brilanci s minimem času stráveného na trestné lavici, a letošní výběr je střetem generací. Do finálového výběru se dostali Anže Kopitar, Cole Caufield a Jake Sanderson.
Tato nominace v sobě nese silný symbolický náboj, protože pro osmatřicetiletou legendu Los Angeles jde o úplně poslední šanci, jak do své bohaté sbírky přidat další individuální trofej. Kopitar, který po letošním vyřazení s Coloradem definitivně pověsil brusle na hřebík, ovládl tuto anketu už třikrát a případným čtvrtým triumfem by se v historických tabulkách dotáhl na ikony jako Pavel Dacjuk nebo Red Kelly.
Letos k tomu má skvěle nakročeno, protože v 67 zápasech nasbíral 38 bodů a na trestné lavici si odseděl pouhých deset minut. Respekt, který si slovinský kapitán v lize vybudoval, potvrdily i týmy soupeřů, které po jeho posledním zápase zůstávaly na ledě jen proto, aby mu mohly naposledy potřást rukou.
V cestě za poetickou tečkou mu však stojí dva ambiciózní mladíci, pro které by zisk Lady Byng Trophy byl premiérovým velkým úspěchem. Cole Caufield z Montrealu prožil sezonu, o které se bude v klubu mluvit ještě dlouho. Jako první hráč Canadiens po 36 letech pokořil metu padesáti gólů a stal se ústřední postavou týmu, který se opět stal reálným kandidátem na titul. Svůj střelecký instinkt přitom dokázal skloubit s nevídanou disciplínou, když za celý rok inkasoval pouze 14 trestných minut.
Třetím do party je jediný zástupce defenzivních řad, Jake Sanderson z Ottawy. Být obráncem a zároveň finalistou Lady Byng Trophy je v moderní NHL nesmírně obtížné, ale Sanderson to zvládl. Dvaadvacetiletý bek strávil na ledě v průměru téměř 25 minut na zápas, což ho řadilo k absolutně nejvytíženějším hráčům ligy, a přesto si za 67 utkání vysloužil pouhých osm trestných minut. Sanderson se tak stal jedním z pouhých dvou obránců v celé lize, kteří při takovém herním zatížení udrželi své hříchy pod hranicí deseti minut. Rozhodnutí teď leží na hokejových novinářích.