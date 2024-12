Georgiev ven, Blackwood na scénu: Avalanche mění podobu brankoviště

Colorado Avalanche a San Jose Sharks překvapili hokejový svět výměnou, která otřásla brankářskými pozicemi obou týmů. Colorado oznámilo příchod Mackenzieho Blackwooda, Givaniho Smithe a výběru v pátém kole draftu 2027 ze San Jose. Na oplátku se Sharks mohou spokojit se ziskem Alexandara Georgieva, Nikolaje Kovalenka, druhého kola draftu 2026 a pátého kola 2025.

Je poměrně neobvyklé, aby tým NHL kompletně proměnil své brankářské složení během sezony, ale přesně to Avalanche udělali. Sezonu začali s Alexandarem Georgievem a Justusem Annunenem, nyní mají mezi tyčemi Blackwooda a Scotta Wedgewooda.

Důvodem změny je tristní bilance jejich brankářů. Colorado se propadlo na úplné dno statistik celé ligy s průměrným úspěšností zákroků 86.6 % a třetí nejhorší obranou v počtu obdržených gólů na zápas (3.55). Příchod Blackwooda by měl tuto situaci vylepšit.

V dresu San Jose měl bilanci 6-9-3, úspěšnost zákroků 90,9 % a průměrně inkasoval 3 góly na zápas. 53 obdržených gólů nezní lákavě, ale je třeba vzít v potaz, že za ním stála slabá obrana Sharks – podle pokročilých statistik byl očekávaný počet inkasovaných branek (xGA) jen 39,7.

Obranná hra Avalanche je naopak výrazně lepší, přičemž soupeřům dovolila pouhých 766 střel, což je 11. nejlepší výsledek v NHL. Finančně si Colorado také polepšilo, přestože si ponechalo 14 % (476 tisíc dolarů) Georgievova platu. Celkově jim ale trejd ušetří kolem 700 tisíc dolarů.

Dalším bonusem pro Avalanche je příchod Smithe, který může střídavě hrát za první tým nebo jejich farmářský tým Colorado Eagles, a to díky tomu, že prošel přes waiver list.

Největším překvapením výměny je však samotný odchod Alexandara Georgieva, kterému se v Denveru dlouhodobě věřilo. Jeho výkony ale letos zaostávají za očekáváním – s bilancí 8-7-0 a úspěšností zákroků pouhých 87,4 % zažívá nejhorší sezonu své kariéry. V San Jose by na něj mohlo být méně tlaku, což by mohlo pomoci jeho formě, zejména s ohledem na blížící se vstup na trh nechráněných volných hráčů.

San Jose by mohlo těžit z příchodu Nikolaje Kovalenka. V posledních dvou letech si udělal jméno v KHL, kde v dresu Torpeda Nižnij Novgorod nasbíral 32 gólů a 89 bodů v 98 zápasech. V Coloradu se pro něj cesta do elitních formací uzavírala, v San Jose by ale mohl dostat šanci v top šestce.

