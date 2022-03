Giordano posílí Toronto! Spolu s ním přichází Blackwell, možná náhrada za Kašeho

Toronto to s útokem na zisk Stanley Cupu, první od roku 1967, myslí opravdu vážně. Kanadský klub během neděle zkusil vyřešit dvě nejpalčivější bolístky a to obsazení brankoviště a děravý obranný val. Navrch generální manažer Kyle Dubas získal Colina Blackwella, který dodá grády třetí, případně čtvrté útočné brázdě. A zároveň by se mohl stát záskokem za Ondřeje Kašeho, jehož čerstvé zranění v oblasti hlavy a krku nejspíš na nějaký ten pátek vyřadí ze hry.

Jak se Dubas rozhodl vyřešit gólmanskou krizi, už víte.

Zapsal Petra Mrázka na listinu nechráněných hráčů a podepsal kontrakt s finským olympijským šampionem Harrim Säterim.

Co se týče defenzívy, ta doznala dvou změn. Z úsporných důvodů odešel Travis Dermott (za třetí volbu v letošním draftu si to namířil do kabiny Vancouver Canucks), torontský val naopak vyztužil Mark Giordano.

Dlouholetý kapitán calgarských Plamenů letos vůdcoval v Seattlu, s ligovým nováčkem ovšem mnoho radosti nezažil. Už dlouhé týdny bylo jasné, že se vítěz Norrisovy trofeje z roku 2019 bude stěhovat.

Vždyť mu končí smlouva se stropovou zátěží 6,75 milionů dolarů, což z něj dělalo učebnicového žoldáka pro vyřazovací boje.

Krakeni si nakonec plácli s Maple Leafs. Javorovým listům slíbili, že dál si pod stropem ponechají půlku Giordanova "cap hitu", navíc ke kanadskému veteránovi přihodili bruslivého a směrem dozadu poctivého Blackwella.

Co dostal GM Ron Francis na oplátku? Dvě volby ve druhých kolech draftů (2022 a 2023) a také výběr ve třetí rundě v draftu roku 2024. Když uvážíte, že si ponechal polovinu Giordanovy stropové zátěže, nejde o nikterak závratné odstupné.

Internet okamžitě zaplavily pochvaly adresované Dubasovi, Francis je naopak opět pod palbou kritiky. Mnozí si myslí, že za Giordana, obzvlášť spolu s Blackwellem, šlo získat víc. Podstatně víc.

Otázkou je, nakolik zkresluje veřejné mínění majstrštyk chicagských Blackhawks s Brandonem Hagelem. Buď, jak buď, jedna volba v prvním kole draftu se za Giordana zkrátka očekávala, patřil k nejlepším dostupným bekům.

V této sezoně zvládl v 55 zápasech nastřádat 23 bodů, šestkrát skóroval. I nedlouho před čtyřicítkou si drží vysoký herní standard a plní defenzivní úkoly minimálně na chvalitebnou.

Maple Leafs stále jsou bez Jakea Muzzina, o to víc se Giordano hodí. Netřeba připomínat, že zkušeného borce žene silná motivace. I on by se rád dočkal stříbrného poháru, své jméno by na něm momentálně hledal marně.

Stejně jako několik generací torontských hokejistů. Dubas vpředvečer přestupové uzávěrky učinil mnohé pro to, aby přes 50 let dlouhé čekání na dobytí nablýskané trofeje skončilo.

