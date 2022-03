Girouxe čeká debut. Beru jen výhry, hlásí

Florida, Giroux, výhra. Tyhle tři slova se s příchodem ryšavého útočníka na slunný poloostrov skloňují nejčastěji. Svými přestupy Panthers jednoznačně zbytku ligy ukázali, že to letos myslí opravdu vážně. A Giroux si toho je vědom.

I když je to velký srdcař, o jeho odchodu z Philadelphie víceméně nikdo nepochyboval. Pensylvánská organizace chtěla s blížícím se koncem jeho smlouvy alespoň nějakou protihodnotu, Giroux zase šanci na pohár. Vyšla z toho Florida, která byla jeho vytouženou destinací.

„Jsem rád, že jsem na opačné straně, protože hrát proti Panthers bylo otravné,“ řekl na tiskové konferenci s úsměvem. „Míchá se ve mně spousta emocí. Je to trochu zvláštní, ale strašně se těším.“

Ještě aby se netěšil, chtělo by se dodat. Debutovat bude v noci na pátek na ledě Montrealu a očekává se, že by se mohl objevit v jedné lajně s Aleksanderem Barkovem.

Ne snad, že by si to vyžádal, dle svých slov zahraje kdekoliv, nicméně hrát po boku jednoho z nejlepších centrů současného hokeje je přeci jenom něco extra.

„Vždycky je tam, kde má být. V lize nenajdete lepšího útočníka, který tak dobře brání. O jeho schopnostech v útočném pásmu se ani nemusíme bavit,“ vyjmenovával přednosti finského univerzála. „Bude to jako poprvé ve škole, trochu se budu chichotat,“ dodal k myšlence hraní v jedné lajně.

Do konce základní části stále zbývá několik zápasů, je to tak ideální příležitost sehrát se s týmem a do play off zamířit jako jeden muž. A s jedním cílem.

„Stanley Cup, proto jsem tady,“ neschovával se za fráze. „Tenhle tým má v play off velkou šanci uspět. Na Východě je sice spousta dobrých týmů, ale myslím, že pomůžu. Práce začíná právě teď.“

Z jeho slov je cítit velké odhodlání. On sám na hokejový grál nikdy nedosáhl, nejblíže byl v roce 2010, kdy se s Philadelphií dostal až do finále. Podaří se mu to letos s Floridou?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+