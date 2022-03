Girouxovo těžké rozhodnutí? Nečekal jsem, že bych to mohl řešit, říká

Jen málokteré jméno je spojováno s přestupem jako Claudea Girouxe. Dlouholetý útočník Philadelphie je v posledním roce smlouvy, a tak se zdá téměř jisté, že změní barvy. Kam? To je ještě ve hvězdách. Sám Giroux tomu stále nemůže uvěřit.

Půjde totiž čistě o jeho rozhodnutí. Ve smlouvě má totiž klauzuli, která říká, že pokud se nebude chtít stěhovat, jednoduše zůstane.

„Nikdy jsem si nemyslel, že bych byl v pozici, ve které bude rozhodovat, co bude dál,“ svěřil se Giroux v neděli novinářům. „Zažíváme asi nejhorší sezonu do té doby, co tu jsem. Není to příjemné. Ještě nás s vedením týmu čeká několik schůzek,“ naznačil další jednání.

Čtyřiatřicetiletý borec by se případně v létě mohl vrátit. Stane se totiž volným hráčem, a tak je tato možnost reálně ve hře.

To však předbíháme. Uzávěrka je stanovena na pondělí. Do té doby se ikona Flyers musí rozhodnout, co dál. Jasné je, že pokud odejde, vedení si bude mnout ruce. Očekává se totiž velká protihodnota. Jak by také ne, Giroux je druhým nejproduktivnějším Letcem letošní sezony a podává stabilní výkony.

A když se rozhodne odejít, nikdo mu to v Philadelphii nebude mít za zlé. Pro tým toho odvedl tolik, že je například v historických tabulkách druhý v počtu asistencí, bodů a odehraných utkání. První je legenda Flyers Bobby Clarke.

„Tolik jsem se toho od něj naučil. Týmu odvedl spoustu práce a obětoval plno času,“ sklonil před svým spoluhráčem poklonu Sean Couturier. „Nejde mu nepřát jen to nejlepší, ať už to bude kdekoliv.“

Velký paradox by mohl nastat ve čtvrtek. Na domácím ledě ho totiž organizace ocení za tisíc odehraných zápasů v NHL. Přitom se současně může jednat o velké loučení…

