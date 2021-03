GM Anaheimu: Getzlaf nikam nepůjde. Moc jiných hráčů na výměnu nabídnout nemůže

V Anaheimu se zřejmě schyluje k poměrně poklidné uzávěrce výměn. Dnes v noci sice Ducks v menším trejdu přivedli z Tampy Alexandra Volkova výměnou za Antoinea Moranda a podmíněnou volbu v sedmém kole draftu 2023, tým procházející postupnou přestavbou ale jinak nemá k případným výměnám moc co nabídnout.

Generální manažer Bob Murray už se smířil s tím, že jeho tým letos mine postup do vyřazovacích bojů obloukem, a vydal se skautovat hráče pro draft. "Bylo potvrzeno, že draft se bude konat koncem července, a už jsem byl naočkován, tak jsem se rozhodl pomoci. Někteří skauti se nedostanou přes hranice, v této době je těžké cestovat," vysvětloval Murray svůj neobvyklý krok.

A tak nyní zkušený funkcionář objíždí zápasy juniorské USHL či univerzitního šampionátu Big 10.

Šestašedesátiletý Kanaďan má na obrážení juniorských soutěží čas i kvůli tomu, že v souvislosti s blížící se uzávěrkou výměn zatím příliš telefonátů od svých protějšků nedostal. "Je to tiché. Ať už kvůli pandemii, nerostoucímu platovému stropu, nebo rozšiřovacímu draftu," přiznal Murray.

Anaheim navíc nemá mnoho hráčů s končící smlouvou, právě ti jsou v této fázi sezóny nejžádanější komoditou. V létě budou nechráněnými volnými hráči pouze obránce na hraně sestavy Ben Hutton, veterán Ryan Miller či pracant Carter Rowney, který je ale na seznamu dlouhodobě zraněných.

V kuloárech se spekuluje spíše o výměně Rickarda Rakella. Sedmadvacetiletý Švéd se po pomalém rozjezdu rozstřílel do své obvyklé formy, navíc pobírá přijatelných 3,78 milionu dolarů po dobu dalších dvou let. Rakell by byl posilou hned pro dvě play-off, což by se některým generálním manažerům mohlo zamlouvat. Podobným způsobem byli v posledních letech vyměněni například obránci Alec Martinez a Jake Muzzin. "Souhlasím, ale jak jsem řekl, je to velmi tiché. Opravdu velmi tiché," řekl Murray.

Dalším starším hráčem, který by byl k dispozici, je Adam Henrique. Ten už se ale letos jednou ocitl na listině k zařazení a žádný z dalších 30 klubů o něj neprojevil zájem. Pokud by k výměně Henriquea přeci jen došlo, Anaheim by musel hradit část jeho mzdy, nejspíš dokonce polovinu.

Trochu větší zájem vzbuzuje kapitán Ryan Getzlaf, ten má ale situaci zcela pod kontrolou. Dlouholetá opora Ducks má ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti, kterou podle všeho nehodlá odvolat. "Mám s Ryanem a jeho agentem dobrý vztah. Už dávno jsem mu řekl, že jestli má zájem jít k týmu, který bude hrát o Stanleyův pohár, ať za mnou přijde a řekne mi to. Pak bychom si spolu sedli a pobavili se o tom, kam by případně rád odešel." K tomu zatím nedošlo, zdá se, že Getzlaf chce svou kariéru uzavřít ve stejném klubu, ve kterém ji před 16 lety začal.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+