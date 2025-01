GM Blues o Štanclovi i Jiříčkovi: Tohle jsme chtěli vidět!

V létě vybral na draftu hned tři české hokejisty. Taky Doug Armstrong ze St. Louis se tak mohl radovat z českého bronzu na MS juniorů. Jak hodnotí své prospekty a jejich výkony na turnaji?

Naděje St. Louis se na MSJ dohromady postaraly skoro o 60 kanadských bodů – nejvíce ze všech týmů NHL. Z devíti hráčů patřících organizaci Blues hrálo hned sedm o medaile. A Jakub Štancl byl nejlepším střelcem turnaje...

„Jeho výška, síla a střela byly na tomhle turnaji hodně cítit. Bylo na něm znát, že se od začátku turnaje cítí dobře. Působil jako power forward, na kterého se český tým mohl spolehnout,“ prohlásil generální manažer Blues.

Doug Armstrong v Ottawě osobně sledoval celé play off. „WHL je pro Štancla ideální soutěž. Může si tuhle formu přenést zpátky do druhé poloviny sezony, než se stane profíkem a bude bojovat o místo mezi chlapy,“ těší jej.

Před draftem 2023 si českého útočníka našli ve Švédsku a vybrali jej jako 106. v pořadí. V zámořské juniorce WHL má ve 26 zápasech 32 bodů. Převyšuje už očekávání, která od něj Blues měli?

„Teď se dá říct, že ano. Už vloni měl ale povedený turnaj, když se dvakrát trefil proti Kanadě. Nyní na to navázal, ukazuje nám, čeho je schopný. Což je jednoznačně pozitivní. Přesně tohle od hráče chcete vidět – aby se ukázal v nejdůležitější momenty, ve velkých zápasech. Jsme moc šťastní, že se to daří klukům, které jsme draftovali.“

Na turnaji byl ovšem dost vidět taky Slovák Dalibor Dvorský (v pěti zápasech měl devět bodů). „Slováci bohužel vypadli ve čtvrtfinále, ale on byl jejich dominantním hráčem, měl několik dobrých střídání i šancí. Může mu pomoct, že si vyzkoušel roli velkého lídra v reprezentaci. Jakmile se teď vrátí do AHL, může v tom pokračovat. Na to, že je mu teprve 19 let, je to výjimečný hráč. AHL není lehká soutěž a on si vede opravdu dobře,“ řekl Armstrong.

V AHL má naděje slovenského hokeje skoro bod na zápas. „Vidíme v něm budoucnost, ať už se v NHL objeví letos, nebo za rok. Musíme mu ale najít vhodnou roli v sestavě. Není kam spěchat, mladí kluci musí být připravení a postupně si budovat sebevědomí.“

„Na farmě hraje všechny důležité momenty. Mohli bychom ho povolat nahoru už teď, ale cestování mezi týmy by mu nepomohlo, navíc by na ledě dostal méně minut, zatímco teď se může rozvíjet, aby do NHL brzy vlítnul naplno,“ komentuje zkušený manažer svoji strategii.

„Adam Jiříček je platný na obou stranách kluziště. Z toho jsme samozřejmě nadšení, navíc má chuť na sobě pracovat!“

A co Adam Jiříček, šestnáctka loňského draftu? „Postupně se zlepšoval v průběhu turnaje, přestože za poslední rok toho kvůli zranění moc neodehrál. Ale chválili jsme ho za jeho přístup k defenzivě i ofenzivě – třeba jak nahrál Jechovi na gól ve čtvrtfinále proti Kanadě. Užívá si taky bránění, nemá problém s hrou do těla, je platný na obou stranách kluziště. Z toho jsme samozřejmě nadšení, navíc má chuť na sobě pracovat!“

Bronz navíc brali i „bluesmani“ Adam Jecho a Ondřej Kos. Armstrong mohl na MSJ dále sledovat i Slováka Pekarčíka, Američana Ralpha nebo Švédy Stenberga a Lindsteina.

