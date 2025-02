Gól od Ovečkina? Jednou to budu vyprávět dětem, řekl Vladař

Calgary uštědřilo Washingtonu první porážku v základní hrací době za poslední měsíc, ale pro Alexe Ovečkina to nebyl úplně ztracený večer. Legendární ruský kanonýr byl jediným střelcem Capitals v zápase, když ve třetí třetině překonal Dana Vladaře a zapsal svůj 883. gól v NHL.

Vladař sice nebyl nadšený, že si Ovečkin zkazil jeho téměř bezchybný večer, ale zároveň přiznal, že být součástí hokejové historie není úplně k zahození. „Jednou to bude příběh pro moje děti, že mi dal gól takový hráč. Samozřejmě v tu chvíli to tak nevnímáte, ale aspoň že proti nim hrajeme jen dvakrát za sezónu,“ pousmál se český gólman.

Ovečkin se prosadil ve 45. minutě, když využil přesilovou hru po faulu Jonathana Huberdeaua. Stačilo mu pouhých dvacet sekund, aby napálil puk jedovatou ranou z první a nachytal Vladaře. „Trochu jsem podváděl, ale on dává takové góly celý život,“ přiznal Vladař.

Nebyla to první situace, kdy se Vladař stal součástí Ovečkinovy cesty za rekordy. Už v roce 2021 od něj schytal první branku, v březnu 2022 pak sledoval, jak mu Ovečkin nejdřív dal gól a pak přidal trefu do prázdné branky, čímž se dotáhl na Jaromíra Jágra v historickém pořadí střelců. O necelé tři roky později je Ovečkin už jen dvanáct zásahů od překonání absolutního rekordu.

Respekt k ruskému kanonýrovi neskrývali ani hráči Flames, i když původně doufali, že mu tentokrát dokážou zabránit ve skórování. „Je to neuvěřitelné. To, co dokázal, je výjimečné. Samozřejmě když proti němu hrajete, nechcete mu k tomu přispívat, ale sledovat ho celou sezónu je něco speciálního,“ přiznal Matt Coronato, který rozhodl zápas.

Rasmus Andersson, který se během zápasu postavil do cesty dvěma Ovečkinovým střelám a po utkání si chladil nohy pytlíky s ledem, jen pokrčil rameny. „Když proti němu hrajete, musíte něco obětovat. Dneska to byla bolest, ale stálo to za to.“

