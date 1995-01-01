Gól roku? Anketu ovládla posila Ottawy, Marner je s koupelí Kačerů, včetně Dostála, druhý

3. srpna 17:00Tomáš Zatloukal
Přehlídka znamenitých akcí. Oficiální sociální sítě NHL v posledních týdnech postupně připomněly ty nejefektnější góly z minulé sezony, celkem 25 tref. Které obsadily stupně vítězů? Pokud neznáte zámořskou profiligu jen z rychlíku, nejspíše byste si alespoň dvě tipli. Na samotném vrcholu je pohotový odpal ze vzduchu v podání Williama Eklunda, nové tváře Senátorů. Vybavíte si, jak ještě navlečen do dresu San Jose Sharks protančil obranou Bostonu a pohotově dorazil puk, který napoprvé za svá záda nepustila opora Medvědů Jeremy Swayman? Už tehdy, 13. března, se psalo o top zásahu roku.
Že vyhrál v diváckém hlasování Eklund?
Slovníková definice pojmu šok vypadá jistě jinak. V té akci, kombinující rychlost, kumšt a pohotový smysl pro improvizaci, je cosi magického. A v Ottawě doufají, že kouzlit bude třiadvacetiletý borec kouzlit i v dresu Sens.
Přišel v reakci na odchod Bradyho Tkachuka, měl by se zařadit k lídrům.
Tak jako se to povedlo třeba Mitchi Marnerovi ve Vegas. Poté, co byl prakticky vyhnán z Toronta, ukázal, že vše nebylo jen o něm, a stal se dominantní silou pro těžkou váhu Západní konference.
Jeden z top momentů jeho premiérové sezony u Golden Knights?
Samozřejmě sólo, při kterém oklamal Jacksona LaCombea, klíčového beka Kačerů, a také anaheimskou jedničku Lukáše Dostála. Českého reprezentanta převezl vskutku stylově - zakončením s hokejkou mezi nohama.
Půvab celé akci dodává fakt, že s ní Marner vyrukoval ne v základní části, ale v play-off.
Třetí místo mezi top góly sezony 25/26 bere Matt Duchene.
Mnohdy trochu přehlížený kejklíř možná neprožil v Dallasu ten nejpovedenější ročník, ubral na produktivitě, ne vždy stíhal, ovšem krasojízda proti edmontonským Oilers jednoznačně patří do zlatého fondu pestré kariéry trojky draftu z roku 2009.
Výpad od mantinelu napříč pásmem lehce připomínal legendární manévry Jaromíra Jágra proti chicagským Blackhawks ve finále Stanley Cupu. Jágr tehdy pokořil Eda Belfoura, tehdy úřadujícího držitele Vezinovy trofeje.
Duchene si vypůjčil pro začátek své akce fintu Belfourova spoluhráče z devadesátek - Denise Savarda. Slavnou "spinoramu", otočku.
A jaká je vaše nejoblíbenější branka ze sezony, jejímiž králi se stali Hurikáni z Caroliny?