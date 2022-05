Gól ze 40 metrů? Teď už se tomu můžu zasmát, řekl Smith po další botě

Vytáhl spoustu bravurních zákroků, opět se ale jeho výkon neobešel bez výrazné minely. Stejně jako v prvním kole proti Los Angeles udělal Mike Smith i teď obří hrubici, která skončila pukem v edmontonské síti. Zatímco před pár týdny za to mohla školácká nedbalost při rozehrávce, tentokrát čtyřicetiletý Kanaďan inkasoval po nahození ze 40 metrů. Calgarský zadák Rasmus Andersson překvapil Smitha nenápadnou ranou od vlastní modré čáry. Tohle v play-off jen tak neuvidíte!

Smith je týmový hráč a velký bojovník.

Coby gólmanský důchodce se teď snaží pomoct Oilers ke Stanley Cupu. Opakovaně mezi třemi tyčemi čaroval, ale taky pustil lacinou branku, případně předvedl kiks, o kterém se okamžitě psalo napříč hokejovým světem.

Nejčerstvější příklad? Anderssonova trefa ze 40 metrů, kterou srovnaly Plameny na 3:3. Mohl to být zlom ve vývoji mimořádně zábavné Bitvy o Albertu, Jenže Olejáři se nepoložili a zvítězili 5:3.

"Teď už se tomu můžu zasmát," zareagoval Smith na tiskové konferenci na otázku ohledně kuriózního zásahu švédského svalovce.

V těch slovech byla cítit úleva jako sůl v gose. Samozřejmě, oddechl si, že taková rána nezlomila jemu a jeho parťákům vaz.

Nevídaný zásah v podání Rasmuse Anderssona:



"Nemyslím si, že by se mi někdy dříve v kariéře takhle ztratil puk, a já neměl sebemenší ponětí, jak se mi dostal za záda," prohodil Smith. "Pomohlo mi, když mi kluci řekli, že nejsem jediný, kdo neměl potuchy o tom, jak kotouč letěl."

Maskovaný veterán, stejně jako jeho spoluhráči, měl za to, že Andersson jednoduše vyhazuje puk a osvobozuje Flames při přesilovce Oilers. Jenže on svůj oblouček nasměroval tak mistrně, že černý projektil skončil za Smithem.

"Jasně, rozhodně nechcete, aby se vám něco takového přihodilo a dostali jste takový gól, ale "Nuge" nás vrátil zpátky do sedla. A koneckonců, výhra je výhra," dodal Smith, který se pro generálního manažera Kena Hollanda stal loni z nouze ctností.

Rozhodující trefa Ryana Nugenta-Hopkinse:

Holland původně chtěl na brankářském postu posílit, neměl zájem o setrvání horkokrevného mazáka. Nakonec jím ale vzal za vděk.

A ač Smith není druhý Andrej Vasilevskij či Igor Šesťorkin, snaží se pro partu kolem Connora McDavida udělat maximum. Mimo led si nebojí vzít slovo, ostatní povzbuzuje, hecuje. A na kluzišti zkouší porazit soupeře i čas.

Edmonton sbírá zkušenosti, učí se. Ukázal, že se nedá zlomit náhodným gólem. I proto vede ve vyhrocené sérii s Calgary 3:1 na zápasy.

"Náš mančaft roste, věříme v náš herní styl, stojíme jeden za druhým, získáváme sebevědomí. Po té střele z dálky, co jsem pustil, jsme nepanikařili. Bylo to o tom, jak se tím vypořádáme, a my dál bojovali," míní Smith.

Vyplatilo se.

