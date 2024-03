Golden Knights hlásí velkou posilu. Z Calgary přichází Hanifin

Ve středu v noci se upekla ještě jedna velká výměna. Taktéž očekáváná. Obránce Noah Hanifin byl vyměněn do Las Vegas, které tak pokračuje ve velkém posilování po příchodu Anthonyho Manthy. S pokrytím platu pomohla i Philadelphia.

Calgary získalo od Vegas volbu v prvním kole draftu 2025, obránce Daniila Miromanova, který ve Flames následně podepsal novou smlouvu na dva roky, a podmíněnou volbu ve třetím kole draftu 2025, ze které se stane volba ve druhém kole v momentě, kdy Vegas vyhraje alespoň jedno kolo v letošním play off.

Polovinu Hanifinova platu, tedy 2,475 milionů dolarů, pokryje Philadelphia, jež za obdrží volbu v pátém kole letošního draftu.

Hanifin je v poslední sezoně šestileté smlouvy, a po tomto ročníku se může stát nechráněným volným hráčem. Není však tajemstvím, že preferoval trejd do týmu, ve kterém by pak mohl zůstat. Jeho podpis v městě hříchu by tak nebyl překvapením.

Sedmadvacetiletý obránce má v této sezoně na kontě 35 bodů (11 gólů, 24 asistencí) v 61 zápasech.

"Jediné, co jsme asi hledali, bylo, že jsme chtěli v této transakci volbu v prvním kole draftu," řekl generální manažer Flames Craig Conroy pro webové stránky Flames.

"Možnost získat volbu v prvním kole, třetí volbu, která se může změnit na druhou, pokud vyhrají první kolo play off, a pak možnost získat Miromanova, který rozšíří naše možnosti, je také podstatné. Hledali jsme tři kusy a podařilo se nám je získat. Nikdy to není snadné. Tyto obchody jsou těžké, ale jsme velmi spokojeni s návratem a nyní se těšíme na to, jak se posuneme dál."

Golden Knights se tak okamžitě stali velkými favority na obhajobu Stanley Cupu. Kromě Hanifina přišel i zmiňovaný Mantha, podle zámořských novinářů navíc nejsou v Las Vegas s byznysem hotovi.

Golden Knights jsou s Los Angeles Kings na třetím místě Pacifické divize a s Nashvillem Predators se dělí o postupová místa pro play off. Obhájci Stanley Cupu prohráli třikrát v řadě, ve čtvrtek je čeká utkání proti Canucks. Už s novými posilami.

Share on Google+