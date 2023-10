Golden Knights přepisují historii. Jsou prvním šampionem s šesti úvodními výhrami

Mistrovská kocovina? Tohle slovní spojení v Las Vegas neznají. Tamní Golden Knights oslavili zisk Stanley Cupu, nicméně žádná počáteční krize se nekoná. Naopak, sezonu začali tak, jak minulou skončili. K tomu všemu přepisují historii.

Rytíři z nevadské pouště se totiž stali prvním šampionem v historii, který začal sezonu šesti výhrami za sebou. Šestý triumf přišel v noci na neděli, tentokrát to schytalo Chicago.

„Hrajeme dobrý hokej,“ prohodil skromně obránce Brayden McNabb. „Ne všechny zápasy jsme odehráli úplně ideálně, ale dokázali jsme vyhrát.“

Až doteď měli nejlepší starty na kontě Ottawa Senators a Edmonton Oilers. Rekordy to byly ale pořádně zaprášené. Oilers se to povedlo v roce 1985, Senators dokonce v roce 1921!

"Je to super," řekl gólman Adin Hill o startu. "Přišli jsme do sezony s tím, že se pokusíme zopakovat to, co se nám povedlo na jaře. V posledních několika přípravných zápasech jsme začali hrát trochu lépe a pozorněji, abychom zavedli náš systém. Myslím, že jsme to přenesli i do sezony. Je to dobrý začátek, chceme v tom pokračovat."

Golden Knights mají stoprocentní bilanci a vedou celou ligu, k tomu mají druhý nejgólovější útok. Co je ale podstatné, v týmu není jeden vyložený tahoun. Na gólech se podílí téměř každý. Hned patnáct hráčů se prosadilo alespoň jednou brankou, což je úctyhodný počin. A 21 borců už si připsalo alespoň jeden bod.

„Mají extrémně široký kádr. Je působivé, jak dokáží točit všechny lajny a hrát pořád stejně dobře,“ podotknul novinář Tyler Yaremchuk.

Kromě toho se také jiné týmy snaží Vegas kopírovat. Pochopitelně, vždyť jde o úřadující mistry.

„Fascinující je, kolik toho všechny týmy v lize od Golden Knights a trenéra Bruce Cassidyho převzaly. Ať už jde o celkové nastavení týmu nebo herní systémy. Jmenovitě třeba styl zónové obrany,“ podotýká Frank Seravalli.

Celá organizace je zatím perfektní. To není nadsázka, ale konstatování faktu, jelikož i farma Golden Knights je zatím se čtyřmi výhrami ve čtyřech utkáních stoprocentní.

