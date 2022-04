Golden Knights v prodloužení přetlačili Washington, Dallas na ledě Edmontonu neuspěl

Boje o play-off v Západní konferenci ze znovu zamotávají! Celé situace nejlépe využili hokejisté Edmontonu, kteří zdolali Dallas a vyřazovací boje mají na dosah ruky. To situace Stars se zhoršila, jelikož jejich zaváhání využilo Vegas, které v domácím prostředí zdolalo po prodloužení Washington. Tomu nepomohl ani Alexandr Ovečkin, který dosáhl na padesátý gól v sezóně.

EDMONTON OILERS - DALLAS STARS

5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Edmonton zdolal Dallas

Pořádný souboj o play-off se odehrál v Edmontonu, který může být po dnešním zápase naprosto v klidu. Oilers vyhráli 5:2 a vyřazovací boje mají na dosah ruky. Stars budou muset nadále tvrdě bojovat.

Branky a nahrávky

4. Kane (McDavid, Russell), 7. Ryan (McLeod), 33. Hyman (Draisaitl, Bouchard), 38. Puljujärvi (Bouchard, McDavid), 60. McDavid (Keith) – 12. Robertson (Hintz, Klingberg), 26. Hintz (Robertson, Pavelski).

Statistické okénko

Střely na bránu: 50 – 36 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Mike Smith (EDM) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00

Scott Wedgewood (DAL) – 45 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,8 %, odchytal 56:45



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -3 účast, 2 střely na branku, TM 0, čas na ledě 12:09

Marián Studenič (DAL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 9:58

Tři hvězdy utkání

1. Zach Hyman (EDM) – 1+0

2. Mike Smith (EDM) – 34 zákroků

3. Evan Bouchard (EDM) – 0+2

ARIZONA COYOTES - CHICAGO BLACKHAWKS

3:4pp. (0:2, 1:1, 2:0 - 0:1)

Chicago vyzrálo na Arizonu

Vyrovnané střetnutí se odehrálo v Arizoně, která sváděla bitvu s Chicagem. Za nerozhodného stavu dokráčel duel do prodloužení, ve kterém rozhodl o výhře Blackhawks útočník Alex DeBrincat. Dva kanadské body si v zápase připsal Dominik Kubalík (gól a asistence).

Branky a nahrávky

33. Hayton (Schmaltz, Ladd), 50. Smith (Kessel, Galchenyuk), 54. Strälman (Kessel, Schmaltz) – 1. McCabe (Toews, Kubalík), 16. Kubalík (Johnson, Toews), 37. Vlasic (Kane, DeBrincat), 65. DeBrincat (Kane, S. Jones).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 40 | Přesilová hra: 0/1 – 0/5 | Trestné minuty: 17 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 64:23

Kevin Lankinen (CHI) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 64:23



Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 64:23

Dominik Kubalík (CHI) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:13

Tři hvězdy utkání

1. Alex DeBrincat (CHI) - 1+1

2. Dominik Kubalík (CHI) - 1+1

3. Andrew Ladd (ARI) - 0+1

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - WASHINGTON CAPITALS

4:3pp. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)

Golden Knights se vrátili do hry

První těžkou chvíli hokejisté Vegas zvládli a naplno se vrátili do boje o play-off. Golden Knights dokázali po prodloužení zdolat Capitals, připsali si dva body do tabulky a využili zaváhání Dallasu.

50. gólu v sezóně se dočkal Alexandr Ovečkin, který se na tuhle metu dostal podeváté v kariéře!

Branky a nahrávky

14. Martinez (Whitecloud, Janmark), 43. Dadonov (Theodore), 43. Stephenson (Pacioretty, Pietrangelo), 63. Theodore (Dadonov, Karlsson) – 7. Kuzněcov (Ovečkin, Jensen), 23. Ovečkin (Kuzněcov, Johansson), 54. Ovečkin (Orlov, Sheary).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 20:00

Logan Thompson (VGK) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 41:59

Ilja Samsonov (WSH) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 62:09



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:07

Tři hvězdy utkání

1. Shea Theodore (VGK) – 1+1

2. Chandler Stephenson (VGK) – 1+0

3. Jevgenij Dadonov (VGK) – 1+1

SEATTLE KRAKEN - COLORADO AVALANCHE

3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Seattle zaskočil favorita

Colorado na ledě Seattlu zaspalo první třetinu a nakonec za to zaplatilo. Seattle se dostal do patnácté minuty do tříbrankového vedení a to nakonec stačilo. Avalanche dokázali pouze snížit na rozdíl jednoho gólu, na vyrovnání to dneska nestačilo.

Branky a nahrávky

2. Lind (Borgen, Rask), 6. Eberle (Beniers, Donato), 15. Gourde (McCann, Kuhlman) – 18. Makar (Kadri, Compher), 57. Lehkonen (Ničuškin, MacKinnon).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:58

Pavel Francouz (COL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:46



Československá stopa v utkání

Pavel Francouz (COL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7%, odchytal 58:46

Tři hvězdy utkání

1. Philipp Grubauer (SEA) – 25 zákroků

2. Kole Lind (SEA) - 1+0

3. Yanni Gourde (SEA) - 1+0

