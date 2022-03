Goligoski zůstane v Minnesotě. Bek podepsal novou smlouvu

Alex Goligoski je v NHL dlouholetou stálicí. Na nejblyštivější scéně hraje už od sezony 2007/08. Ke své dlouhé kariéře přidá ještě minimálně dva roky. Právě na takovém prodloužení spolupráce si ve středu zkušený obránce a Minnesota plácli.

Během své patnáctileté kariéry vystřídal čtyři týmy, na kontě má jeden Stanley Cup. V příští sezoně oslaví tisící zápas v NHL. Už teď je jasné, že to bude v dresu Wild.

Ve středu se totiž s organizací, do níž v létě přešel z Arizony, dohodl na nové dvouleté smlouvě s roční gáží dva miliony dolarů.

„V létě jsme se dohodli na roční smlouvě s tím, že uvidíme, co dál,“ popisoval. „Od té doby, co tu jsem, jsem si užil každičkou vteřinu. Podepsat novou smlouvu bylo lehké rozhodnutí.“

Pro něj je to v podstatě ideální scénář. Stanley Cup už má a s Minnesotou má šanci na další. Navíc právě z tohoto amerického státu pochází, takže se na konec kariéry vrátil domů. Taky zde nejspíš kariéru dohraje. V době vypršení kontraktu mu totiž bude 39 let.

„Komu se podaří dosáhnout na tisíc zápasů v dresu týmu z domácího státu?“ zeptal se řečnicky. „Už se na to těším.“

Podpis si pochvalují i v klubu. Goligoski je zkušeným hráčem, který ví, jak vyhrát. Navíc je stále velice platný, a hlavně velký profesionál. V posledních zápasech se objevoval i na tribuně. Některé zkušené hráče by to mohlo rozohnit, on však svou roli přijal.

„Je velkou součástí našeho týmu, naší identity. V kabině je obrovskou personou,“ dodal k podpisu trenér Dean Evason.

Nenechte se zmást, sezení na tribuně není něčím, co by pro něj bylo běžné. Trenéři spíše zkoušeli rotovat, obránců mají totiž opravdu dost. Goligoski odehrál 58 z 65 utkání, podařilo se mu nasbírat 28 bodů, díky čemuž je druhým nejproduktivnějším bekem týmu!

