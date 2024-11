Gólman Lindgren si dal vlastní gól, Capitals ho oslavili jako hrdinu. Gratulace k prvnímu gólu, znělo kabinou

Charlie Lindgren, brankář Washington Capitals, zažil ve středečním zápase proti Tampa Bay Lightning okamžik, na který by nejraději zapomněl. Ale místo toho, aby se zhroutil, dokázal udělat přesný opak – stal se hrdinou večera.

Nešťastný moment přišel ve třetí třetině, kdy Lindgren zachytil volný puk poblíž levého kruhu pro vhazování. Místo rutinní rozehrávky však bekhendem poslal puk přímo do vlastní branky. Tampa Bay tím otočila skóre na 4:3, navíc šlo o třetí gól Braydena Pointa, který tak završil svůj hattrick.

"Byla to nejhorší chyba, kterou jsem kdy na ledě udělal," přiznal Lindgren bez okolků po zápase. "Nemůžu tam hrát bekhendem, vím to moc dobře. Nevím, co jsem si myslel. Prostě špatný moment."

Ačkoliv by taková chyba mnoho hráčů psychicky zlomila, Lindgren dokázal zůstat soustředěný a nekapituloval ani jednou ve zbývající části zápasu. Pochytal všechny tři střely soupeře a dodal týmu potřebnou jistotu. Mezitím Capitals ukázali svou odolnost a díky gólům Johna Carlsona a Toma Wilsona otočili zápas na konečných 5:4. Šlo o osmý obrat Capitals v této sezoně, což je nejvíce ze všech týmů NHL.

"Je to o charakteru," řekl Lindgren po zápase. "Máme skvělou partu. Začíná to u trenérů a přenáší se to na naše lídry. Když jsme prohrávali 3:4, mohli jsme se sesypat, ale věděl jsem, že to nezabalíme. Máme v šatně mnoho kvalitních kluků, kteří bojují do poslední minuty."

Po zápase bylo v šatně Capitals znát, že týmová chemie a humor hrají v týmu klíčovou roli. Obránce Jakob Chychrun, který asistoval u vítězného gólu, si neodpustil žert na Lindgrenův účet, ale zároveň ocenil jeho odhodlání. Lindgren totiž navzdory vlastnímu kiksu dokázal tým podržet.

"Tahle situace nebyla jednoduchá, ale on to ustál. Skvělá práce, kámo," pronesl Chychrun při předávání týmového řetězu, symbolu pro hráče zápasu. S úsměvem dodal: "Hej, první gól v NHL. Co na to říct?"

Lindgren se smíchem přijal ocenění a pronesl krátký, ale upřímný projev: "První gól v NHL, co dodat. Ale vážně, jste super, kluci. Skvělá práce. Byla to výhra jako hrom."

