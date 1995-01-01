NHL.cz na Facebooku

NHL

Gólmani v pohybu! Skinner jde do Winnipegu, Oilers překopali brankoviště

2. července 11:00

David Zlomek

Otvorení trhu s volnými hráči a doprovodné výměny spustily v NHL masivní brankářskou rošádu. Kluby napříč ligou začaly bleskově přeskupovat své síly v brankovištích, přičemž hledaly jak zkušené pojistky pro případ odchodů svých nespokojených hvězd, tak levnější alternativy na pozice dvojek. Tento rychlý pohyb rozvířil vody kolem ostřílených veteránů i nadějných mladíků a výrazně proměnil brankářskou mapu hned u několika týmů.

Mimořádně aktivní bylo v tomto ohledu Edmonton, které během jediného dne kompletně překopal hierarchii za Tristanem Jarrym a přivedlo hned dvě nové tváře. Oilers nejprve podepsali roční smlouvu s Frederikem Andersenem na 2,8 milionu dolarů. Ten sice prožil kolísavou základní část v Carolině, ale v play-off zazářil bilancí 13-2 a průměrem 1,89, čímž Hurricanes dotáhl až do finále, než ho na poslední dva zápasy vystřídal Brandon Bussi.

Krátce nato Edmonton dokončil výměnu s Buffalem Sabres, odkud získal čtyřiadvacetiletého Devona Leviho a volbu v 7. kole draftu 2028 výměnou za volbu ve 3. kole téhož roku. Levi, kterému běží poslední rok smlouvy s platem 812 tisíc dolarů, strávil minulou sezonu na farmě v Rochesteru, nicméně je považován za talentovaného gólmana.

Zatímco Edmonton brankáře hromadil, jeho bývalá jednička Stuart Skinner si našel nové působiště ve Winnipegu. Jets s ním podepsali dvouletou smlouvu na 7,5 milionu dolarů. Skinner, který minulou sezonu rozdělil po výměně mezi Oilers a Pittsburgh, přichází jako pojistka. Winnipeg se totiž potýká s obrovskou nejistotou kolem své jedničky Connora Hellebuycka, o jehož odchodu se po vyjádření nespokojenosti hlasitě spekuluje.

Angažování Skinnera je sice finančně výhodné, ale i riskantní, neboť v základní části dlouhodobě bojoval s konzistencí a v dresu Penguins letos v play-off třikrát prohrál, než ho nahradil Arturs Silovs.

Výrazný trejd se odehrál také mezi Bostonem a New York Rangers. Do New Yorku se stěhuje Joonas Korpisalo, který má nahradit odcházejícího Jonathana Quicka, jenž ukončil kariéru. Bruins za něj získali volbu ve 4. kole draftu 2028 a třiadvacetiletého útočníka Kalleho Väisänena.

Rangers ho plánují postavit do přímého souboje o post dvojky za Igorem Šesťorkinem s čtyřiadvacetiletým Dylanem Garandem. Pro Rangers to však může být ošemetná situace, protože pokud jeden z nich neuspěje, před odesláním do AHL by musel projít listinou nechráněných hráčů. Bostonu tento krok naopak uvolnil finance na posílení obrany a otevřel pozici dvojky za Jeremym Swaymanem pro Michaela DiPietra, který byl vyhlášen nejlepším gólmanem AHL v posledních dvou sezonách.

Do hledání nové dvojky se úspěšně zapojil i Detroit Red Wings, který jako nechráněného volného hráče podepsal Daniila Tarasova. Ruský brankář, který uplynulý ročník strávil na Floridě, podepsal roční smlouvu na 2 miliony dolarů.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Pestré brankářské trio, včetně vítěze poháru. Bude to Edmontonu stačit?

2. července 15:00

Švédský klenot na kempu Sharks. V San Jose plní svůj sen

2. července 14:30

Ani návrat domů, ani k šampionům. Carlson míří na Floridu

2. července 14:00

Drury zařadil dvojku. Rangers prošli velkou obměnou, v hlavní roli Trocheck

2. července 13:00

nhl.cz doporučuje

Živě: Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00

Tetovaný Gavin McKenna: Kanadská divočina na paži i v srdci

30. června 8:00

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.