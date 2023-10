Gólmanské dilema v Montrealu. O jedničce není rozhodnuto

Maximálně dvě místa, na která jsou čtyři kandidáti. V Montrealu řeší dilema, jež však patří do kategorie příjemnějších. Do brankoviště se vleze jeden gólman, druhý na lavičku. Další mají smůlu. V jaké situaci jsou čtyři brankáři Habs?

A to ještě Canadiens zvládli poslat Caseyho DeSmithe do Vancouveru. Situace s ním v organizaci by byla o to složitější. Momentálně se tak o místo pere kromě českého brankáře Jakuba Dobeše také Sam Montembeault, Jake Allen a Cayden Primeau.

Velké rozhodování čeká management klubu u posledního jmenovaného. Poslat Primeaua na farmu není snadné rozhodnutí. A ani jednoduché, protože by musel projít waiver listinu, čímž by hrozilo, že o něj projeví zájem jiný tým. Přestože Primeau nemá pevně zajištěnou pozici v prvním týmu, dle hlasů ze zámoří se ho generální manažer Kent Hughes nechce vzdát.

I proto, že novináři jako Darren Dreger z TSN dodávají, že Primeau by byl ze zmiňované listiny opravdu stáhnut jiným týmem. Teoreticky se tak nabízí i možnost výměny.

Ve čtyřiadvaceti letech by také samotný gólman rád udělal další krok. A v takové fázi kariéry by mu dle jeho vyjádření asi bylo jedno, kde by to bylo. „Chci hrát v NHL, chci hrát každý večer proti těm nejlepším. Zatím jsem v prvním týmu a chci v něm zůstat. Všechno, co jsem v létě dělal, jsem dělal proto, abych dokázal, že na ligu mám,“ řekl nedávno.

Růžky vystrkoval v přípravě i český mladík Jakub Dobeš, se kterým se v budoucnu počítá. Naskočil do jedné třetiny, ve které nedostal branku. O víkendu byl přesunut na farmu, kde se bude pečlivě dohlížet na jeho vývoj.

Čistě dle smlouvy by měl být jedničkou Jake Allen. Třiatřicetiletý borec má podepsáno na téměř čtyři miliony, k tomu má navíc klauzuli o nevyměnitelnosti. Doplňuje ho Samuel Montembeault, který už několikrát prokázal, že může být spolehlivou dvojkou.

Někdo ale bude muset z kola ven. Rozhodnutí se blíží.

