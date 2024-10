Gólmanské Eldorado. Kdo se ukvapil, ten se ošidil, Priceův rekord padne, DiPietrův odolá

Sledujeme zlaté brankářské časy. Ať už měl Jeremy Swayman na stole 62,4 milionu dolarů, nebo oněch Camem Neelym, prezidentem bostonských Bruins, zmíněných 64 „mega“, odmítl v září obří balík. Smlouvu, která by se stala, minimálně absolutním číslem, pátým nejlukrativnějším brankářským kontraktem v dějinách NHL. A Igor Šesťorkin? Ten dal vale dokonce 88 milionům. Oba si to bez problémů mohli dovolit.

84 — Carey Price

76 — Andrej Vasilevskij

70 — Sergei Bobrovskij

67.5 — Rick Dipietro

66 — Ilja Sorokin

64 — Roberto Luongo

Ty cifry, to nejsou čísla dresů, ale počet milionů. Dolarů. Právě se díváte na, do minulého týdne, nejtučnější pakty pro maskované muže v historii National Hockey League.

Samozřejmě, nepočítá se tu s inflací a dalšími ekonomickými faktory, které by tuto debatu zkomplikovaly i zpřesnily.

Jde tu o cifry. Prosté srovnání, jako to u rekordů NHL bývá (je skutečně 894 tref Waynea Gretzkyho tím nejhodnotnějším střeleckým výkonem všech dob?).

Swayman se do uvedeného pořadí vklínil na pátý flek po bok Ilji Sorokina. Před Luonga a za DiPietra (a pro newyorské Islanders stále aktuální a stále tíživou botu někdejšího GM Gartha Snowa - Historický přehmat | NHL.CZ).

Šesťorkin odmítl šanci stát se králem tohoto žebříčku. Ví, že bude jeho carem. S ještě lepšími podmínkami, než jakým čerstvě řekl ne. Údajně kvůli tomu, že chtěl ročně brát více než krajan a spoluhráč Artěmij Panarin.

A také díky tomu, že situace gólmanským esům přeje.

14 mega pro Draisaitla. Proč vzít 11?

Platový strop se razantně zvedl, na 88 milionu dolarů. A čeká se, že poletí strmě nahoru i dál.

Kdy jindy posunout gáže pro mistry brankářského řemesla do dříve nepoznaných sfér?

Proč by Šesťorkin měl brát 11 milionů, když ty největší ofenzivní hvězdy míří k výrazně atraktivnějším částkám?

Vždyť Connoru McDavidovi se věští plat mezi 16 až 17 miliony dolarů. Leon Draisaitl bude mít v kapse od sezony 2025/26, tedy stejného ročníku, od kdy bude platit nová Šeštorkinova nová dohoda, 14 „mega“.

Patří ruský fakír do stejného ranku nejzářivějších megastars?

Možná není na zcela identické úrovni, ale že by zaostával o světelné roky?

Vyhrál Vezinu, byl finalistou Hartovy trofeje, pravidelně exceluje v play-off, od svého vstupu do NHL těší se pověsti nejlepšího plejera současnosti na svém postu. Nebo minimálně jednoho z TOP3. Říkají to i statistiky.

Navíc je v ideálním věku, stejně jako Draisaitl letos oslaví 29. narozeniny.

Proč by tedy měl brát případně až o šest milionů méně než McDavid? A o tři než německý „tank“?

Pro Šesťorkina hovoří všechno, suverénně zboří rekord a podškrábne největší ranec, co kdy kdo brankáři nasypal. Vystřídá Price coby držitele maxim – absolutního čísla i stropové zátěže (Priceova činí 10,5 milionu dolarů, jednička newyorských Rangers řekla ne na 11).

Jiná věc je délka, tam bude dál vládnout – kvůli omezením kolektivní smlouvou - DiPietro a jeho megalomanský, smyslpostrádající průšvih.

Swayman dokázal ze své situace, coby správný rodák z Aljašky, vyrýžovat ryzí zlato. 8,25 milionu dolarů na 8 let po 132 duelech v NHL, klobouk dolů. Objevil své Eldorado, či snad pro něj příznačněji Klondike.

Stejně rafinovaně si počínal Linus Ullmark, jeho kamarád a ex-parťák. Díky papíru, na kterém nejspíš ještě ani nezaschl inkoust, si ročně vydělá identickou sumu – 8,25 „mega“.

Zní to jako sci-fi, že by se na takové „prachy“ dostal před Swaymanovým podpisem.

Patří Swayman kumštem do TOP10 gólmanů současnosti? Ano, kvalitu na to má, ostatně se o něm mluví v rámci širšího, ale u některých odborníků i užšího okruhu kandidátů na Vezinovu trofej. Jeho stropová zátěž ho řadí v branži na pátou příčku.

Těsně za čerstvého vítěze Veziny Connora Hellebuycka (slavil už podruhé).

Byli Hellebuyck i Saros zbrklí?

Co Hellebuycka se Swaymanem spojuje? Také mu od této sezony běží nový kontrakt. Jenže ho podepsal už loni.

Těžko by nyní dostal méně... naopak, podpis s velkým časovým předstihem jistě stál klíčovou postavu winnipežských Jets dost peněz. A nůžky mezi ním a budoucím rekordmanem Šesťorkinem budou pořádně rozevřené.

Samozřejmě, je pochopitelné, proč k němu došlo. V sázce byla jeho budoucnost, stejně jako celého jádra kolem Marka Scheiffeleho. Spekulovalo se o trejdu (ech), dokonce se to bralo jako hotová věc.

A spěchal i Juuse Saros, byť se mu tím povedlo vyštípat Jaroslava Askarova. Sarosovi se rozeběhne nový pakt až za rok, stejně jako Šesťorkinovi, kývl na něj však už v létě.

Brzkou dohodou se také ošidil, vždyť bude mít stropovou zátěž 7,74 milionu dolarů. Méně než Swayman s Ullmarkem, ač v posledních čtyřech letech byl v hlasování o Vezině nejhůře šestý. Rozhodlo načasování. A Šesťorkin? U něj čekejte klidně 12 či 13 milionů.

Přesnou sumu se hokejový svět dozví nejspíš až na začátku léta, protože během sezony odmítá vyjednávat.

Chytré, mazané, výhodné.

Do už tak nabité ruky mu to přihraje další trumfy. Bude vědět, o kolik jde strop nahoru. Uvidí, za kolik podepisují ostatní. Jezdci budou pod tlakem. Na Manhattanu to vědí. Zkusili Šesťorkina nalákat na první pohled snovou nabídkou.

Byla ale, byť rekordní, příliš nízká. Akrobaté v betonech se dočkali zlaté horečky. Ti nejlepší z nich se dolary přiblíží, byť ne zcela dotáhnou, ofenzivním špičkám. Zaslouženě, vždyť se rádo říká, že je to nejdůležitější post na ledě...

