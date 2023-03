Gólmanské kejkle Senators pokračují. Debutant Ferguson zdeptal Penguins

Před nočním zápasem se v této sezoně protočilo brankovištěm Ottawy Senators pět gólmanů. A přidal se šestý. Nekončící trable s gólmany zahrály do karet Dylanu Fergusonovi, který si díky tomu zapsal plný debut v NHL. A uvedl se famózně!

Když se Ferguson střídal na ranním rozbruslení v brance s Madsem Sogaardem, asi nečekal, že by mohl nastoupit. Ale stalo se! Skok z farmy rovnou do NHL, bez většího varování.

„Je to vzrušující. Už jen to, jak tahle sezona probíhá… Byla to taková smršť všeho a horská dráha emocí, že se to těžko popisuje,“ řekl Ferguson novinářům v Pittsburghu před zápasem. „Tvrdě jsem pracoval, abych se sem dostal. Teď budu věřit svým schopnostem.“

Ferguson nastoupil v NHL teprve podruhé. V roce 2017 si ho v sedmém kole draftu vybrali Dallas Stars, kteří ho ale vyměnili do Las Vegas.

Tam si v devatenácti letech poprvé oblekl dres jako náhradník Maxima Lagace a 14. listopadu 2017 dostal příležitost odehrát 9 minut a 14 sekund proti Edmontonu při prohře Vegas 2:8.

Od té chvíle byla jeho cesta hokejovým životem pořádně divoká. Rok v kanadské juniorce a následné potloukání mezi farmou a nižší ECHL. Jinými slovy, na návrat do NHL to nevypadalo. Situace se však zamotala v jeho prospěch.

Kalamita v brankovišti Ottawy je opravdu nevídaná, Ferguson se stal již šestým gólmanem, který v této sezoně do branky nastoupil.

„Byl úžasný,“ nestačil se divit obránce Sens Jake Sanderson. „Měli padesát střel, tak nějak? Byl v zápase hned od první chvíle.“

„Abych byl upřímný, stále to na mě doléhá,“ ulevil si pak po utkání Ferguson. „Dnes večer jsem se soustředil jen na to, abych tam šel a byl sám sebou. Nesnažil se být někým, kým nejsem. Zůstat v přítomnosti. Mám pocit, že se mi to podařilo.“

To rozhodně! Senators na ledě Penguins zvítězili 2:1 a Ferguson byl hvězdou večera. Navíc se stal teprve čtvrtým gólmanem v historii ligy, který při svém prvním vítězství zapsal 48 zákroků.

