Gólová mašina! Matthews přidal další hattrick

Je to zvíře. Auston Matthews v letošním ročníku opět útočí na zisk Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra základní části. V duelu proti Philadelphii zapsal další hattrick a výrazně pomohl svému týmu k vítězství.

Americký útočník je jednou z nejzářivějších hvězd současné NHL. Svůj talent naplno ukázal v zápase proti Flyers, kteří Toronto jasně přehrávali, tvořili si více šancí a střeleckých pokusů. Ve 2. třetině však přišel Auston Matthews, v průběhu osmi minut vstřelil hattrick a v prodloužení pak zpečetil výhru Toronta William Nylander.

„Matty vstřelil tři góly, to se ve druhé třetině stalo,“ popsal jednoduše hrdina z prodloužení. „Je to nejlepší střelec v lize. Takže nevím, co jiného vám mám říct.“ Podobně se vyjádřil také Timothy Liljegren: „Už jsem si na to tak nějak zvykl. Myslím, že je to prostě něco, co dělá. Víte, on jde na věc. A ani to není taková ta dobrá gólová šance. Jde o to, jakým způsobem ty puky střílí.“

Pro amerického tahouna Leafs se jednalo o 5. hattrick v letošním ročníku, zároveň má na kontě již 45 branek a pokud mu vydrží forma, může atakovat hranici 70 přesných zásahů. 70gólovou sezonu jsme v aktuálním tisíciletí ještě neviděli, nejblíže byl Ovečkin v sezoně 2007/2008 a McDavid v loňském ročníku. Matthews však aktuálně dorovnal Connora McDavida v počtu kariérních hattricků, oba jsou na čísle 12.

Auston Matthews zapsal ještě jeden cenný zápis do historie Maple Leafs. Jednalo se totiž o 72. zápas, kdy Matthews vstřelil alespoň 2 góly, čímž překonal Darryla Sittlera. Zároveň rodák z Kalifornie jistě zaútočí i na gólová maxima hráčů Leafs v historii. Aktuálně je s 344 góly na 4. místě v historických tabulkách Toronta, listu vévodí Mats Sundin se 420 góly.

Další příležitost na rozšíření gólové sbírky bude mít hráč s mexickými kořeny v noci na neděli, kdy kanadský celek vyzve před svými fanoušky Anaheim Ducks.

