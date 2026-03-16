Gólové hody dnešní noci: Colorado nasázelo soupeři devítku, Pittsburgh osmičku

31. března 7:27Radim Sochor
Na dnešním programu kanadsko-americké NHL bylo pět zápasů. Je však třeba dodat, že všechny duely rozhodně stály za to. Průměrně bylo k vidění více než 9 gólů na zápas. Pojďme si vše zrekapitulovat.
Souboj šestého a sedmého týmu Východní konference byl poměrně jednoznačný. Penguins rozstříleli Islanders vysoko 8:3 a necelých deset kol před koncem zapsali více než důležité dva body. Příští zápas sehrají hráči Pens s Detroitem, který jim dýchá v souboji o play-off na záda z devátého místa.
Zastříleli si také hráči Colorada. Ti doma rozebrali Calgary na malé součástky a po výsledku 9:2 opět utvrdili pozici nejlepšího týmu celé ligy. Zdá se být už více než jasné, že po základní části budou mít hráči Avs nejvíce bodů, momentálně mají osmibodový náskok.
New York Islanders – Pittsburgh Penguins
3:8 (0:0, 3:5, 0:3)
Branky a nahrávky
22. Anders Lee (A. Boqvist, Pageau), 23. Barzal (Ritchie, A. Boqvist), 30. B. Schenn (Barzal, Ritchie) – 27. E. Söderblom (Dewar, Acciari), 32. Rakell (Rust, Wotherspoon), 34. Shea (Mantha, Crosby), 35. Mantha (Brazeau, Wotherspoon), 38. Mantha (Brazeau, Letang), 47. A. Hayes (Kindel, Novak), 48. Rakell (Brazeau, Girard), 57. Rust (Crosby, Letang)
Statistika
Střely na bránu: 23 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 9 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 21 zákroků, 7 OG, úspěšnost 75 %, odchytal 47:54
David Rittich (NYI) – 2 zákroky, 1 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 12:06
Arturs Šilovs (PIT) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Rittich (NYI) – 2 zákroky, 1 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 12:06
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:12
Tři hvězdy utkání
1. Anthony Mantha (PIT) 2+1
2. Justin Brazeau (PIT) 0+3
3. Rickard Rakell (PIT) 2+0
Colorado Avalanche – Calgary Flames
9:2 (5:0, 1:1, 3:1)
Branky a nahrávky
3. Drury (Kelly, Malinski), 7. Kadri (Nečas, C. Makar), 8. Kadri, 10. Landeskog (Nelson, Ničuškin), 16. Kelly (D. Toews, C. Makar), 40. MacKinnon (C. Makar, Nelson), 47. Nečas (MacKinnon, Lehkonen), 49. Malinski (Kelly, Drury), 57. Lehkonen (MacKinnon, Nečas) – 23. Othmann (Beecher), 53. R. Strome (Šarangovič, Olofsson)
Statistika
Střely na bránu: 49 – 29 | Přesilová hra: 3/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00
Dustin Wolf (CGY) – 12 zákroků, 4 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 09:19
Devin Cooley (CGY) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 50:41
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+2, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:57
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:50
Tři hvězdy utkání
1. Jack Drury (COL) 1+2
2. Parker Kelly (COL) 1+2
3. Nazem Kadri (COL) 2+0
Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks
4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky
28. Andersson (Hertl, Hanifin), 38. Theodore (Barbašov, Stone), 39. R. Smith (McNabb), 59. C. Smith (Lauzon, Dowd) – 13. E. Kane (DeBrusk), 33. Boeser (Hronek, Elias Pettersson)
Statistika
Střely na bránu: 33 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 9 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:51
Kevin Lankinen (VAN) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 58:44
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:05
Filip Hronek (VAN) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 28:01
Tři hvězdy utkání
1. Reilly Smith (VGK) 1+0
2. Shea Theodore (VGK) 1+0
3. Rasmus Andersson (VGK) 1+0
Anaheim Ducks – Toronto Maple Leafs
4:5pp (2:1, 1:0, 1:3 – 0:1)
Branky a nahrávky
7. Leo Carlsson (Terry, Zellweger), 10. C. Gauthier (Granlund, Kreider), 32. Carlson (LaCombe, Sennecke), 59. Leo Carlsson (Trouba, LaCombe) – 15. Tavares (Nylander, Ekman-Larsson), 47. Knies (Nylander, Ekman-Larsson), 51. Nylander (Cowan), 57. Rielly (Nylander, Tavares), 65. Tavares (Rielly, Cowan)
Statistika
Střely na bránu: 32 – 28 | Přesilová hra: 1/5 – 2/5 | Trestné minuty: 24 – 61
Kdo se postavil do brankoviště?
Ville Husso (ANA) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 58:02
Anthony Stolarz (TOR) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 64:45
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 9, čas na ledě 7:10
Tři hvězdy utkání
1. Leo Carlsson (ANA) 2+0
2. William Nylander (TOR) 1+3
3. John Tavares (TOR) 2+1
San Jose Sharks – St. Louis Blues
5:4 (3:2, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky
9. Wennberg (Celebrini, Toffoli), 14. Celebrini (Orlov, Wennberg), 20. Celebrini (Leddy, W. Smith), 31. Wennberg (Toffoli, W. Smith), 60. Gaudette (Ferraro, Desharnais) – 6. Lindstein (Neighbours), 17. Bučněvič (Neighbours), 40. Broberg (Holloway, R. Thomas), 53. C. Fowler (Kyrou, Suter)
Statistika
Střely na bránu: 29 – 26 | Přesilová hra: 3/4 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 60:00
Joel Hofer (STL) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 59:27
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 11:56
Tři hvězdy utkání
1. Macklin Celebrini (SJS) 2+1
2. Adam Gaudette (SJS) 1+0
3. Alexander Wennberg (SJS) 2+1