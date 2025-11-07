NHL.cz na Facebooku

Gratulace Ovečkinovi a pak střelecká show. Crosby ovládl 99. hvězdné války a vévodí NHL

7. listopadu 15:30

Tomáš Zatloukal

Stanuli proti sobě už podevětadevadesáté. Dva machři, kteří definovali celou jednu hokejovou éru. Sidney Crosby a Alex Ovečkin, legendy s pověstí generačních talentů. A triumf číslo 55 zapsal pittsburský kapitán. Postaral se o něj dvěma góly, a tak má NHL po roce opět lídra kanonýrů v požehnaném hokejovém věku. Loni to byl tehdy devětatřicetiletý Ovečkin, teď je jím v osmatřiceti Crosby.

Aby šutérům v zámořské soutěži takhle v listopadu kraloval osmatřicátník či větší kmet?

To je napříč dějinami NHL skutečně ojedinělá záležitost.

Dochází k ní až teď, poslední dvě sezony, díky dvěma borcům, kteří se stali nejvýraznějšími tvářemi ligy v době platových stropů.

Crosby se zlepšil už na 11 branek, stačilo mu na ně 15 duelů. Rychleji nasázeli tolik "fíků" v jeho či ve vyšším věku už jen dva velikáni – Gordie Howe (na podzim 1967, za 12 klání) a Ovečkin (minulý rok, 14 partií).

Večer začal “Sid” sympaticky – na rozbruslení zajel za Ovečkinem a pogratuloval mu k devíti stovkám tref v NHL. Přihodil, coby mistr ran přes ruku, drobnou průpovídku: "Že ten milník překonáš zrovna bekhendem..."

Ač jsou rivaly, uznávají se, ostatně ruský forvard před časem prohodil: “Až oba sekneme s hokejem, určitě spolu zajdeme na pár piv.”

A pak už to byla především show čísla 87.

Ne že by Ovečkin vyšel naprázdno, bral dvě asistence a zkrášlil svou bilanci ze vzájemných měřeních sil, známých jako hvězdné války, na 103 bodů.

Crosby je ještě úspěšnější – z těchto soubojů si dohromady za základní část a play-off odnesl už 127 punktů. Co možná zaujme a překvapí – teprve podevětačtyřicáté bodovali oba.

Více vidět byl každopádně lídr Tučňáků. Dvěma přesilovkovými zásahy v PPG Paints Areně  zařídil výhru 5:3, posunul se do čela závodu o Richardovu trofej (v minulosti ji už dvakrát získal) a potvrdil svou mimořádnou formu zkraje aktuální sezony.

Léčba Danem Musem svědčí i jemu (Učitel dějepisu. Špatný hráč. Sebevědomý chlap. Kdo je nový trenér Penguins? | NHL.CZ). Předvedl jeden z nejlepších vstupů do sezony v kariéře, rozhodně co se skórování týče..

Pohoda čiší z něj i z celého kádru Pittsburghu, ostatně jen Laviny z Colorada mají více bodů (21).

Po mači se setkali ještě Ovečkin s krajanem a kamarádem Jevgenijem Malkinem. Vyměnili si dresy. Další pěkné gesto! Obzvlášť od "Ovieho", který se vzdal trikotu, v něm dal onen jubilejní gól.

Na památku mu zbude alespoň kotouč, byť to tak chvíli nevypadalo (Loupežník! Binnington chtěl Ovečkina okrást o jeho jubilejní puk | NHL.CZ).

