Gretzky? Kdepak! Lindros za nejlepší hokejisty všech dob považuje jeho kumpány

Patří mu plejáda rekordů, jeho bodový účet je nejspíš navždy nedostižnou metou. Waynea Gretzkyho mnozí z mnoha relevantních důvodů mají za toho nejlepšího hráče, co kdy obul brusle. Ne tak Eric Lindros. Borec, kterému se s odkazem na jeho ohromný talent a slavnou devadesátdevítku přezdívalo The Next One, na piedestal staví někoho jiného. Z pestrých dějin NHL vybral dva Gretzkyho souputníky a parťáky z klubové, respektive reprezentační scény.

Lindrose si pozvali do podcastu Rodcast a právě tam padl dotaz, kdo je podle jeho mínění top plejerem všech dob.

Neukázal na Gretzkyho, svého parťáka z Nagana, pro kterého mluví statistiky.

Ne, Lindros, sám člen hokejové Síně slávy a někdejší lídr kultovní formace zvané Legie zkázy, vypíchl dvě jiné kanadské legendy.

"Mohu svou odpověď na dvě části?" začal svou odpověď dnes devětačtyřicetiletý Lindros. "Musím ukázat na Marka Messiera, ten byl naprosto fantastický v tolika různých oblastech! Uměl hrát tvrdě, nebojácně, s ohromujícím zápalem a intenzitou."

Messier vyhrál šest Stanley Cupů a je dodnes vnímán jako patrně ten nejlepší kapitán v historii NHL.

S Gretzkym hrával v národním týmu a především pak za edmontonské Olejáře, jejíchž zlaté dynastie byli strůjci, a newyorské Rangers.

A kdo je ten druhý, koho Lindros vyzdvihl? Jde o geniálního forvarda, s nímž Gretzky řádil na Kanadském poháru 1987. Je potřeba dodávat víc?

"Tím, že jsem hrál za Philly a měl jsem Pittsburgh pod drobnohledem, tak – bez urážky vůči komukoliv – musím říct, že tu nebyl nikdo další jako Mario Lemieux. To bylo jednoduše šílené, co na ledě dokázal. Šel z toho strach," tvrdí bývalý lídr Letců.

"Byl to ten nejtalentovanější hráč ze všech. Občas to vypadalo, že se ani nemusí snažit. Výjimečný, jedinečný hokejista," smekl Lindros a ocenil jeho bruslení, přehled i rozsah.

Lindros je pochopitelně ovlivněný tím, že proti Pens hrál často, a také tím, že zblízka zažil Lemieuxova vrcholná léta (řečeno s vědomím, že famózní výkony podával i přes veškerá zranění a další zdravotní trable), zatímco Gretzky už byl na ústupu.

Jak to máte vy? Je pro vás nejlepší Gretzky, Lemieux nebo snad "The Moose"?

