NHL.cz na Facebooku

NHL

Gretzky má jasno! Rozhodne domácí prostředí, o kousek víc věří Carolině

1. června 11:00

David Zlomek

Wayne Gretzky označil za favorita letošního finále Stanley Cupu tým Carolina Hurricanes. Historicky nejproduktivnější hráč NHL to uvedl v televizním panelu stanice NHL on TNT po pátém utkání finále Východní konference, ve kterém Carolina vyřadila Montreal Canadiens poměrem 4:1 na zápasy. V souboji o titul se Hurricanes střetnou s Vegas Golden Knights, kteří na západě deklasovali Colorado 4:0.

„Myslím, že brankáři jsou dost vyrovnaní. Obranné řady na obou stranách jsou podle mě také vyrovnané. Vím, že oba týmy mohou točit čtyři formace,“ přemítal Gretzky. „Podle mě to bude stát na tom, na jakou úroveň se dokážou dostat Jack Eichel a Mitch Marner a jestli Andrej Svečnikov a Sebastian Aho zahrají na svém maximu. Protože víte, že druhá a třetí lajna přispějí a čtvrté formace budou hrát tvrdě.“

Rozhodujícím faktorem finálové série podle něj bude výhoda domácího prostředí. Tu si zajistila Carolina ziskem 113 bodů v základní části, zatímco Vegas nasbíralo 95 bodů.

„Nakonec se to scvrkne na jednu věc, pro kterou hrajete celý rok: domácí led. Bude to v sedmém zápase ten hlavní rozdíl v sérii? Pokud si musím vybrat jednu nebo druhou stranu, protože obě jsou skvělé, volím Carolinu,“ vysvětlil čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu, který během kariéry zaznamenal 894 gólů a 2857 bodů.

Sázkové trendy například na predikčním trhu Kalshi dávají Gretzkymu za pravdu. Carolina vstupuje do finále jako velký favorit s šancí 59 %,  zatímco Vegas má šanci 42 %.

Hurricanes si tuto pozici vysloužili dominantní sezonou, kdy měli druhý nejlepší útok ligy s 296 góly a v play-off zatím prohráli jediný zápas při skóre 42:21 a úspěšnosti zákroků 93,2 %. Vegas sice prožilo průměrnou základní část, ale v play-off zabralo, přestřílelo soupeře 58:38 a šokovalo ligu jednoznačným smetením Colorada 4:0. Vzájemná střetnutí sice vyzněla jasně pro Vegas v poměru 4:1 a 6:3 a Golden Knights budou mít po rychlém postupu v nohách týdenní odpočinek oproti čtyřem dnům Caroliny, přesto sázkaři i hokejová legenda favorizují Hurricanes.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Zájem o McTavishe roste. Anaheim naslouchá nabídkám, ve hře je obrovský trejd

1. června 8:00

Na MS? Nikdy víc! Tkachukovi debut zhořkl, schytal výprask od Kanady i výtky za divadlo

31. května 16:00

Prý je jasno! Dallas udrží ofenzivní hvězdu, Robertson prodlouží

31. května 13:00

Čekání na megasmlouvy. Celebrini útočí na rekord, Bedard zvažuje kratší pakt

31. května 10:45

nhl.cz doporučuje

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.