Gretzky málem Křídlem. Trejd do Detroitu byl proklatě blízko

Je to pár dní, co uplynulo třicet čtyři let od největší výměny, co NHL pamatuje. Řeč je pochopitelně o trejdu Waynea Gretzkyho do Los Angeles. Výměna, která šokovala celý hokejový svět, je sice minulostí, avšak málo se mluví o tom, že reálnou možností byl i Gretzkyho přesun do Detroitu.

Asi je zbytečné o trejdu do LA mluvit. Vzduchem létaly velké řeči, kupa draftů, pytle s dolary a v neposlední řadě i Gretzkyho slzy. Zatímco Oilers šli od jeho odchodu směrem dolů, Los Angeles se stalo jedním z nejzajímavějších mužstev ligy.

Kromě toho šlo o prozíravý byznysový tah. Hokej se rázem na západě Spojených států stal mnohem populárnější a poptávka po něm šla strmě nahoru.

Los Angeles však nebylo jediné, kdo o nejlepšího hokejistu historie měl zájem. Hned po vyhraném finále ležela Gretzkymu na stole nabídka do Vancouveru. S obřím platem a navrch čtvrtinovým majetkovým podílem organizace. Tam to neklaplo, ale bylo jasné, že odchod z Edmontonu se stává nevyhnutelným.

Jakmile Gretzkyho majitel Oilers Peter Pocklington seznámil s realitou, bylo na žijící legendě, aby o svém osudu rozhodla. Seznam se zúžil na Kings, Rangers, Flyers a Red Wings. Dle jeho slov zájem z New Yorku a Philadelphie poněkud upadl, takže ve hře zůstali Red Wings a Kings.

„Sedli jsme si k tomu a rozhodl jsem se, že jdu do Detroitu,“ vyprávěl po letech Gretzky. „Seděl jsem tam a říkal si, jak je to super: vyrůstal jsem jako fanda Red Wings, byl tam Gordie Howe, všechno vypadalo dobře.“

Pak ale přišel osudový hovor od táty: „Táta mi zavolal a řekl, že mi dá jednu radu. Řekl mi, že v Detroitu vždycky bude jen jeden Gordie Howe a že Detroit už je slavný i beze mě. Dodal, že tam nepotřebuju jít a ať zkusím něco jiného.“

A jak to dopadlo, všichni víme. V Kalifornii zanechal obří stopu a díky němu se hokej rozšířil například do Arizony. Jedinou kaňkou, která mu v životopise v kapitole LA Kings chybí, je Stanley Cup. Nejblíž byl v roce 1993, kdy jeho Kings padli až ve finále.

