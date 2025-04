Gretzky pod palbou odpovídá kritikům: Na Ovečkina se jako na Rusa nedívám

Wayne Gretzky se rozhodl reagovat na nedávné spekulace a kritiku, která se snesla na jeho hlavu kvůli údajným politickým sympatiím směrem k Donaldu Trumpovi. V rozhovoru pro The Ben Mulroney Show odmítl, že by jeho vztahy s bývalým americkým prezidentem měly jakýkoli politický význam.

Zároveň zdůraznil, že jeho loajalita ke Kanadě zůstává nezpochybnitelná – a to i přesto, že jeho rodina je z velké části americká. „Vždycky říkám svým dětem – víte, mám pět amerických dětí, sedm amerických vnoučat, americkou manželku, 103letou americkou tchyni – a každý den jim připomínám: 'Buďte stejně hrdí na Spojené státy americké, jako jsem já hrdý na to, že jsem Kanaďan',“ řekl Gretzky. „To by si přál i váš dědeček. A víte co? Já si tím hlavu nelámu, protože nikdy neuděláte šťastné úplně všechny.“

Legendární útočník, který se narodil v Brantfordu v Ontariu a je považován za nejlepšího hokejistu všech dob, byl v minulosti několikrát viděn po boku Trumpa a nechyběl ani na jeho inauguraci. Minulý pátek se zúčastnil zápasu Washingtonu proti Chicagu, kdy Alexandr Ovečkin vyrovnal jeho rekord v počtu gólů v NHL.

Gretzky seděl na tribuně vedle tehdejšího Trumpova spolupracovníka z FBI, Kasha Patela. O dva dny později sledoval i historický moment na Long Islandu, kdy Ovečkin vstřelil svůj 895. gól a definitivně překonal jeho zápis.

Přesto Gretzky trvá na tom, že žádnou politickou moc nemá – ani v Kanadě, ani ve Spojených státech. „Nemám žádný politický vliv na premiéra ani na prezidenta,“ ujistil. „To je mezi nimi. Proto máme volby, aby si lidé mohli vybrat, co chtějí. Ale věřte mi, já s tím nemám nic společného."

Gretzky je od roku 2009 nositelem nejvyššího kanadského civilního vyznamenání – Řádu Kanady, ačkoliv si ho dosud osobně nepřevzal. Sám tvrdí, že hokejisté politiku nikdy neřeší. „Když jsem šel v neděli do šatny za Alexem, nedíval jsem se na něj jako na Rusa,“ vysvětlil. „Viděl jsem v něm hokejistu NHL, který udělal spoustu skvělých věcí pro město Washington i pro samotnou ligu. My se v šatně o politice fakt nebavíme… koukáme na basket, sledujeme baseball, řešíme Blue Jays nebo Yankees. Hokejisti se drží svého."

