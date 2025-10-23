Gretzky se zpovídal Slovákům: Na pokoji s Libou, do týmu Cháru, naštval ho Šťastný

24. října 11:30Jiří Lacina
Obchodní setkání slovenské spořitelny BIKOSS 2025 svedlo dohromady zajímavé hosty. Do Bratislavy se sjeli bývalá prezidentka Zuzana Čaputová, Sanna Marin, Matthew Luhn či Tomáš Čupr. Byla tu ale ještě jedna zajímavá persona. Až zpoza moře přiletěl do nábožensky založené země hokejový polobůh.
Nejlepší hokejista všech dob Wayne Gretzky.
Nás budou pochopitelně zajímat právě jeho vyjádření. Ze všeho nejvíc se totiž věnoval tomu, čemu rozumí. Tedy hokeji. „Nemám rád přezdívku Great One. Od dětských let jsem pro všechny prostě Wayne. Říkejte mi stejně,“ vyzval novináře na úvod.
???????? Wayne Gretzky prvýkrát na Slovensku
— Martin Turčin (@martin_turcin) October 23, 2025
???? Prirodzene budí obdiv a veľký záujem. Na stretnutie s ním prišli aj kapitán a tréner HC Slovan Bratislava, ale aj Marián Gaborík pic.twitter.com/fIgScADb6Y
Slováci měli hlavně v minulosti solidní zastoupení v NHL a Gretzky si proti řadě z nich zahrál. „Chára. Hrál jsem proti němu ve své poslední sezóně. Když byl na ledě, říkal jsem si, že proti němu ne... Nakonec se stal jedním z nejlepších obránců. Úžasná kariéra.“
„Kdybych si měl do svého týmu vybrat nějakého Slováka, byl by to Chára. Skvělý lídr. Asi ho znáte lépe než já, ale myslím, že byl jedním z nejoblíbenějších hokejistů v každém týmu, kam přišel. Nadto nikdy nebyl sobecký.“
Novinářům přiznal také to, že během kariéry pobýval asi měsíc na pokoji s Igorem Libou. Mistr světa z Prahy 1985 zkusil NHL na konci osmdesátých let a s Gretzkym se potkal v Los Angeles. Liba patřil mezi svérázné a netrpělivé typy, nechtěl měnit staré zvyky. Brzo se vrátil do Evropy.
Gretzky už je ale ve 64 letech starší ročník, takže pamatuje mnohem více. Třeba bratry Šťastné. Marián byl v osmdesátých letech nejproduktivnějším hráčem NHL právě za nedostižným Kanaďanem. „Už jen jejich příběh je úžasný. Jak se dostali do Kanady, do NHL... Měli to mnohem těžší než já!“ uznal Gretz.
„Co si pamatuju dobře, jak byli hrdí na to, že jsou ze Slovenska. Vždycky se nebáli hrdě říct, odkud pochází. Všichni tři úžasní, dobře vychovaní chlapi, kteří tvrdě makali. Petr Šťastný navíc získal trofej pro nejlepšího nováčka, zatímco já ne, to mě naštvalo...“
„Samozřejmě žertuji...“ smál se Gretzky, který při fůzi WHA s NHL v roce 1979 nebyl po roce mezi profíky už považován za nováčka a nemohl se tak o Calder Trophy ucházet. Jinak by mu na konci sezóny za 137 bodů (43+61) určitě patřila. Pětadvacetiletý Peter Šťastný jí získal o rok později.
Gretzky stihnul krátce zmínit i české hokejové legendy, které ho v roce 1998 připravily o zlatý olympijský sen. „Záleží na každém hráči, jak pracuje. Už v minulosti jsem to říkal třeba o Jágrovi s Haškem. Ano, měli dar, měli talent, ale museli v první řadě víc makat! To je pro mě nejdůležitější. Současně si to všechno ale musíte užívat. Hrajete přeci tu nejlepší hru na světě!“
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.