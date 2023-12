Gretzky smeká před Bedardem: Takovou fintu bych nesvedl, chyběla v mém repertoáru

Nikdo v dějinách NHL. Takový je počet hráčů, co rozdávali puky zpoza soupeřovy klece lépe než Wayne Gretzky. Jak se, v anglofonním světě říká, byla to jeho kancelář. The Great One vymýšlel, skryt za třemi červenými tyčemi, úchvatné útočné akce, dokázal přechytračit sebelepší obranu. Ale že by nabral puk na čepel a stylově ho, tak jako to udělal třeba Mikael Granlund v semifinále MS 2011, pověsil do sítě kolem zaskočeného gólmana? "To ne, nedokázal bych to," říká kanadská legenda.

K tretě, které se přezdívá s odkazem na jejího jiného úspěšného exekutora Mikea Legga prostince "Michigan", se Gretzky vyjádřil ze zřejmého důvodu.

Jeho komentář přišel ve chvíli, kdy se florbalově, či snad larkosově, prosadil zázračný teenager, co na dresu nosí jen o jedničku nižší číslo než slavná devětadevadesátka.

Proti Bluesmanům ze St. Louis efektně skóroval Connor Bedard, suverénní favorit na zisk Calderovy trofeje (tu mimochodem Gretzky nikdy nezískal) a jednička posledního draftu.

V tradiční bitvě divizních rivalů si vpředvečer Štědrého dne troufl na kousek, který sice na tréninku už vystřihnou desítky, možná stovky plejerů, ale v zápasové vřavě je jich k vidění stále jako šafránu.

O to magičtěji působí noc z 23. na 24. prosince.

Kromě Bedarda se prosadil při svém vytouženém návratu do akce i mistr "Michiganu" a průkopník "Dishiganu" (přihrávka na gól přehozením puku přes klec po jeho nabrání na čepel) Trevor Zegras.

"Neměl jsem na to ani dostatečně zahnutou čepel," vysvětluje Gretzky, proč on sám nikdy s takovým manévrem nepřišel. Ono to má leccos společného i s jeho naturelem.

Byl tvůrce hry, nikoli brilantní technik jako třeba později Pavel Dacjuk, bodoval – byť má nejvíc branek v historii NHL (Alex Ovečkin právě zaškytal) – především díky asistencím. Nehnal se za góly.

Všechny Michigany a Dishigany, co NHL dosud viděla:

To jeho kumpán ze St. Louis Brett Hull ano.

A právě někdejší superstar Blues by podle Gretzkyho nejspíš "Michigan" zvládla vystřihnout. "Brett by to dokázal," míní Gretzky a jedním dechem dodává, že si Bedardovu trefu náležitě vychutnal.

"Byla to zábava sledovat. Connor je ještě lepší, než jsme patrně čekali. Hokej propaguje nejen výkony na ledě, ale i mimo něj. Na osmnáctiletého kluka působí neskutečně vyspěle," cení talentovaného krajana.

Krajana, který by od jmenovce McDavida mohl časem převzít štafetu, coby nejlepší aktivní hokejista ze země javorových listů. V Chicagu by se rozhodně nezlobili.

"Je to pro něj ten pravý klub. A Luke Richardson ideální trenér," míní o Blackhawks a jejich kouči Gretzky, dvaašedesátiletá hokejová ikona. Poklony právě od něj mají váhu, co říkáte?

