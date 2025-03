Gretzky ve víru politiky. Kanada ho má za zrádce

Hokejová legenda se ocitla v nepříjemné situaci. Politické napětí mezi Kanadou a USA bobtná a Wayne Gretzky nyní plní úlohu hromosvodu pro frustraci řady Kanaďanů. Podle lidí z jeho bezprostředního okolí má „zlomené srdce“.

Stačilo k tomu málo. Gretzky se osobně s manželkou Janet zúčastnili inaugurace Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA. Ten jej pak nazval svým „velkým přítelem“.

„Wayne Gretzky je fantastický chlapík! Nazývají ho ‚Velikým‘ a skutečně jím je. Mohl by kandidovat na kteroukoli politickou funkci v Kanadě a vyhrál by. Wayne je můj přítel a chce, abych byl šťastný,“ nechal se vedle jiného slyšet prezident USA.

Trump bohužel taky opakovaně označil Kanadu na kandidáta rozšíření americké unie. Prý by byla „hezkým 51. státem Spojených států amerických“. Na všechny strany nyní uvaluje cla, svého severního souseda nevyjímaje.

K nejlepšímu hokejistovi všech dob dodal, že nechce, aby o něm v Kanadě říkal kdokoli cokoli špatného. Dosáhl samozřejmě přesného opaku. Lze si jen stěží představit, že by Wayne Gretzky jakkoli podporoval ztrátu suverenity své země, ale to některé lidi prostě nezajímá. Během turnaje Four Nations byl proto označen za „zrádce“ a ocitl se pod silným tlakem veřejnosti.

Jako první se ho zastal Bobby Orr. Toronto Sun otisklo Orrův text „Gretzky je skvělý Kanaďan, zaslouží si respekt, nikoli kritiku.“ Pochválil celý turnaj, načež se zarmoutil: „Slyšel jsem a četl neuvěřitelné množství kritiky namířené proti někomu, koho považuji za jednoho z největších Kanaďanů všech dob, jmenovitě Wayneovi Gretzkymu.“

Orr vyzdvihl Gretzkyho celoživotní ochotu a vůli vždy vzorně reprezentovat Kanadu a na závěr dodal: „Všichni máme svá osobní přesvědčení, která se týkají věcí, jako je náboženství a politika. Wayne respektuje vaše právo na takové přesvědčení – proč byste vy nemohli respektovat jeho? Díky za všechno, co děláš, Wayne.“

Nervy pak neudržela ani manželka Janet, která jistě potají upíjí z elixíru mládí. Šaramantní dáma, jež se zřídkakdy vyjadřuje veřejně ke svému manželovi, dala na Instagram status, kde v podobném duchu jako Orr podtrhla Grezkyho patriotismus a hrdost na to, že je Kanaďan.

„Zlomilo mu srdce číst ty špatné komentáře…“

I jí ale zřejmě spláchla vlna nenávisti, takže příspěvek následně smazala.

Wayneovi i Janet je shodně 64 let (oba jsou narození v lednu 1961), letos spolu budou 37 let (brali se v červenci 1988). Mají spolu pět dětí, včetně dcery Pauliny, manželky hráče golfu Dustina Johnsona.

