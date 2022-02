Grubauer vynuloval Islanders, Edmonton vyhrál na ledě Capitals

Seattle se dostal v posledních zápasech do zajímavé formy a hraje velmi dobře. Proti Islanders tomu nebylo jinak a v tomto případě se to projevilo i na výsledku, Kraken vyhráli 3:0. Z vítězství se radují i hokejisté Edmontonu, kteří uspěli na ledě Washingtonu.

NEW YORK ISLANDERS - SEATTLE KRAKEN

0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Grubauer vynuloval Islanders

Seattle má důvod k radosti. Po dalším solidním výkonu tentokrát dokázal dotáhnout duel do vítězného konce a na ledě Islanders vyhrál 3:0. Philipp Grubauer pochytal devatenáct střel!

Branky a nahrávky

47. McCann (Eberle, Johansson), 49. Dunn (Appleton, Larsson), 60. Appleton (Blackwell, McCann).

Statistické okénko

Střely na bránu: 19 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 58:16

Philipp Grubauer (SEA) – 19 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:56



Československá stopa v utkání

Zdeno Chára (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:53



Tři hvězdy utkání

1. Philipp Grubauer (SEA) - 31 zákroků

2. Jared McCann (SEA) - 1+1

3. Vince Dunn (SEA) - 1+0

WASHINGTON CAPITALS - EDMONTON OILERS

3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Edmonton dokráčel k vítězství

Oilers měli raketový vstup do zápasu a v šesté minutě vedli o tři branky. Následující tři góly v zápase však vstřelili domácí Capitals, a tak bylo ve 43. minutě vyrovnáno. Rozhodnutí celého duelu přišlo v 56. minutě, kdy dokázal puk do branky procpat Ryan Nugent-Hopkins, jenž se později trefil i do prázdné branky.

Branky a nahrávky

8. Eller (Schultz), 30. Sheary (Fehérváry, Bäckström), 43. Kuzněcov – 2. Draisaitl (Ceci, McLeod), 4. Kane (Keith, Ceci), 6. McDavid (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 56. Nugent-Hopkins (Hyman), 59. Nugent-Hopkins (Kane, Keith).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (WSH) – 1 zákrok, 3 OG, úspěšnost 25,0 %, odchytal 5:07

Pheonix Copley (WSH) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 53:55

Mikko Koskiken (EDM) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:04



Tři hvězdy utkání

1. Ryan Nugent-Hopkins (EDM) – 2+1

2. Leon Draisaitl (EDM) – 1+1

3. Jevgenij Kuzněcov (WSH) – 1+0

DETROIT RED WINGS - LOS ANGELES KINGS

3:5 (1:0, 0:2, 2:3)

Aktivní Los Angeles uspělo v Detroitu

Hokejisté Los Angeles byli výrazně aktivnější a na branku soupeře vyslali pětačtyřicet střel. V brance Red Wings však skvělý výkon podal Alex Nedeljkovic a proto měli domácí až do samotného závěru šanci na bodový zisk. Kings však v závěrečných minutách dvakrát trefili prázdnou branku a definitivně rozhodli.

Branky a nahrávky

18. Rasmussen (Zadina, Hronek), 49. Bertuzzi (Lindström, Larkin), 60. Veleno (Gagner, Gemel Smith) – 33. Danault (Strand, Moore), 39. Kaliyev (Lizotte, Strand), 53. Danault (Moore, Arvidsson), 59. Arvidsson (Kopitar, Doughty), 60. Kempe.

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 45 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 16 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (DET) – 40 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,0 %, odchytal 58:36

Jonathan Quick (LAK) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:51

Filip Zadina (DET) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:05



Tři hvězdy utkání

1. Phillip Danault (LAK) - 2+0

2. Alex Nedeljkovic (DET) - 40 zákroků

3. Viktor Arvidsson (LAK) - 1+1

ARIZONA COYOTES - CALGARY FLAMES

2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Tanev hvězdou utkání

Christopher Tanev odehrál výborný zápas, když se bodově podepsal pod všechny góly Flames a stal se pochopitelně první hvězdou utkání. Skvělý výkon podal i Karel Vejmelka, který toho i tentokrát pochytal opravdu hodně.

Branky a nahrávky

9. Galchenyuk (Chychrun, Keller), 25. Keller (Schmaltz) – 3. Coleman (Mangiapane, Tanev), 20. Lindholm (Gaudreau, Tanev), 36. Tanev (Coleman, Mangiapane), 53. Coleman (Kylington, Tanev).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 50 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 7

Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 46 zákroků, 4 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 57:28

Jacob Markström (CGY) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 46 zákroků, 4 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 57:28

Adam Růžička (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:10



Tři hvězdy utkání

1. Christopher Tanev (CGY) - 1+3

2. Blake Coleman (CGY) - 2+1

3. Clayton Keller (ARI) - 1+1

CHICAGO BLACKHAWKS - MINNESOTA WILD

0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Chicago doma úplně vybouchlo

Minnesota si zápas v Chicagu opravdu užila a vyhrála jednoznačně 5:0. Blackhawks vyhořeli v obraně i útoku a připsali si ostudnou porážku, v této sezóně již několikátou.

Branky a nahrávky

25. Gaudreau (Brodin, Fiala), 27. Zuccarello (Greenway, Duhaime), 35. Kaprizov (Zuccarello), 51. Fiala (Boldy, Gaudreau), 53. Sturm (Dewar, Rask).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 35 | Přesilová hra: 0/1 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (CHI) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 52:02

Collin Delia (CHI) – 5 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 07:58

Cam Talbot (MIN) – 30 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:48



Tři hvězdy utkání

1. Mats Zuccarello (MIN) – 1+1

2. Cam Talbot (MIN) – 30 zákroků

3. Frédérick Gaudreau (MIN) – 1+1

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

